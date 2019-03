Isola dei Famosi 2019 | diretta nona puntata | le scuse della Marcuzzi | Bettarini e

Isola dei Famosi - le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli : Alessia Marcuzzi ha deciso di aprire, in maniera inusuale, la nona puntata dell'Isola dei Famosi, in onda, stasera, lunedì 11 marzo 2019:"Voglio chiedere scusa, a nome mio e del programma, per aver oltrepassato il limite". Isola dei Famosi 2019, Giampaolo Celli denuncia Fabrizio Corona e attacca il programma: 'Io e Fogli usati per fare ascolti' L'imprenditore ha deciso di agire per vie ...

Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli : «Ti devo chiedere scusa perchè non mi aspettavo la tua reazione» : Alessia si scusa con Riccardo Fogli La nona diretta dell’Isola dei Famosi 2019 inizia con le scuse di Alessia Marcuzzi a Riccardo Fogli. Dopo il polverone degli ultimi giorni, la conduttrice romana ha sentito, infatti, l’esigenza di scusarsi con il naufrago per i modi in cui, la scorsa settimana, è stato trattato l’affaire legato al presunto tradimento della moglie Karin Trentini. Alessia, nei primissimi istanti della ...

Isola dei Famosi 2019 - nona puntata in diretta : tutti al televoto tranne Soleil. Stefano e Kaspar tornano sull’Isola che non c’è : Alessia Marcuzzi - nona puntata Isola dei Famosi 2019 Dopo la turbolenta settimana caratterizzata dal caso Fogli e tutto ciò che ne è seguito, l’Isola dei Famosi 2019 continua con la nona puntata. Qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2019: la diretta minuto per minuto della ...

Alessia Marcuzzi commossa all'Isola dei famosi : 'Chiedo scusa per aver passato il limite' : Questa sera, in prime time su Canale 5, è tornato in onda l'appuntamento con l'Isola dei famosi 2019. A distanza di una settimana dalla discussa puntata caratterizzata dal video-messaggio di Fabrizio Corona contro Riccardo Fogli, la padrona di casa del reality show ha scelto di aprire la puntata di stasera in 'maniera anomala', chiedendo subito scusa a tutti gli spettatori e in particolar modo a Riccardo Fogli che ha chiamato in palapa prima di ...

L’Isola dei Famosi – Nona puntata del 11 marzo 2019 – Ghezzal si ritira - tutti in nomination. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, nono appuntamento con L’Isola dei Famosi, condotta per il quinto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato ad Alvin, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno due new entry che corrispondono al nome di […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Nona puntata del 11 marzo 2019 – Ghezzal si ritira, tutti in ...