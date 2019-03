iolavoroascuola e #restiamouniti | domani 12 marzo assemblea e sit-in unitario all’Aquila

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 11 marzo 2019) L'Aquila - #iolavoroascuola e #restiamouniti: martedì 12e sit-inper la stabilizzazione dei precari della scuola e contro la regionalizzazione del sistema d’istruzione. L’iniziativa è promossa dalle segreterie regionali di Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua, chein mattinata daranno al prefetto del capoluogo un documento da consegnare al governo nel quale ribadiscono i motivi della mobilitazione e le richieste alla politica. Di questi temi si discuterànell’convocata unitariamente presso l’aula magna dell’Istituto D’Aosta (alle ore 11), cui seguirà alle 12,30 il presidio presso la Prefettura dell’Aquila, nel centro storico. Le misure contenute nella Legge di Bilancio - scrivono Flc Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola Rua regionali - intervengono sul reclutamento del personale docente della ...

