Insigne sei in buona compagnia | Maradona e Higuain hanno sbagliato rigori più decisivi

(Di lunedì 11 marzo 2019) Da leggere con il sottofondo musicale di Francesco De Gregori.Troppo facile citare “La leva calcistica del ’68” e il coraggio, l’altruismo e la fantasia di Nino-Lorenzo.“E chissà quanti ne hai visti e quanti ne vedrai di giocatori che nonvinto mai”. E allora ecco una breve rassegna dei grandisbagliati in maglia azzurra. “Il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette, questo altro anno giocherà con la maglia numero sette”. Da dove cominciamo? Dal rigore dei….Tolosa – Napoli (4-3 dcr), 32° finale coppa Uefa 1986-87. Allora lo sbaglio sua Maestà. Troppo bello il rigore, si pensò, ed infatti lo sbagliò, prima delusione di Re Diego in maglia azzurra, Napoli eliminato e francesi avanti.E come dimenticare il rigore che manda il Napoli fuori dalla Champions? Fu dicontro la Lazio ...

