Infortunio Douglas Costa | non c’è pace per il brasiliano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Era tornato in gruppo ieri e poteva rappresentare un’arma in più nello scacchiere tattico di Allegri per la sfida di domani. Masi fa male di nuovo, è lo stesso tecnico ad annunciarlo nella consueta conferenza stampa pre partita.“La nostra condizione è buona, siamo arrivati bene alla gara. Peccato per, si è fatto nuovamente male in allenamento e non sarà della partita, è un segnale sul fatto che forse non doveva giocare”.L'articolo, non c’èper ilCalcioWeb.

