Indian Wells - si ritira S. Williams : ANSA, - ROMA, 11 MAR - Al torneo di Indian Wells, che si gioca sui veloci campi in cemento della località californiana, non sbaglia la tennista rumena Simona Halep, numero 2 del mondo, che passa il turno e accede agli ottavi di finale battendo per 7-6, 3, 7-5 l'ucraina Katerina Kozlova. E' andata male invece a Serena Williams, attualmente numero 10 del ranking, che si è ...

Atp Indian Wells - avanzano senza problemi Nadal e Federer : Dopo Novak Djokovic, esordio con vittoria anche per Roger Federer e Rafa Nadal al 'BNP Paribas Open', cemento, montepremi di 8.359.455 dollari,, in corso di svolgimento a Indian Wells, in California. ...

Indian Wells - avanzano Nadal e Federer : Bene anche Rafael Nadal, il n.2 del mondo regola con un doppio 6-1, in poco meno di un'ora e un quarto di gioco, lo statunitense Jared Donaldson, numero 192 Atp. Tra gli altri big in tabellone il ...

Indian Wells - Fognini eliminato all'esordio da Albot : Il 31enne campione ligure, numero 17 del mondo, perso 6-0 7-6, 4, la sua sfida contro il moldavo Radu Albot, numero 53 Atp, proveniente dalle qualificazioni, e vincitore un paio di settimane fa del ...

Indian Wells – Ancora un successo per la coppia Djokovic-Fognini : sconfitti al terzo set Bopanna e Shapovalov : successo in doppio per la coppia composta da Djokovic e Fognini: il duo italo-serbo si impone in 3 set su Bopanna-Shapovalov Nonostante sia stato eliminato nel singolare contro Albot, Fabio Fognini può consolare grazie al successo nel doppio. Il tennista di Arma di Taggia, in coppia con il n°1 al mondo del singolare maschile, Novak Djokovic, è riuscito ad avere la meglio sul duo formato da Rohan Bopanna e Denis Shapovalov. Dopo aver vinto ...

ATP Indian Wells - secondo turno : avanti Roger Federer e Rafa Nadal : Si è concluso questa mattina il secondo turno del torneo Masters 1000 di Indian Wells. Accedono ai sedicesimi di finale lo svizzero Roger Federer, numero 4 ATP, e lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del mondo. L'elvetico ha avuto la meglio sul tedesco Peter Gojowczyk, numero 85 mondiale con il punteggio di 6-1 7-5, mentre l'iberico ha superato con un netto 6-1 6-1 l'americano Jared Donaldson, 192 ATP. Facile vittoria per il croato Marin Cilic, ...

Indian Wells – Wawrinka accede ai sedicesimi : Fucsovics steso al terzo set : Stan Wawrinka accede ai sedicesimi di Indian Wells: l’ungherese Fucsovics lo fa soffrire, ma si arrende al terzo set Stan Wawrinka accede ai sedicesimi di finale di Indian Wells. Il tennista svizzero, attualmente numero 40 del ranking mondiale maschile, si è imposto dopo 3 ore e 26 minuti di match su Marton Fucsovics. Avversario tosto l’ungherese che, dopo aver perso 4-6 il primo set è riuscito a restare in partita vincendo il secondo ...

Indian Wells - bene Federer e Nadal - : Emozioni ad Indian Wells. Male Fognini che esce al 2° turno, battuto, nettamente, dal moldavo Albot, 6-0, 7-6 i parziali,. bene Federer che si sbarazza del tedesco Gojowczyk, 6-1, 7-5 i parziali del ...

WTA Indian Wells – Ritiro Serena Williams - i motivi del forfait contro Muguruza : Serena Williams si ritira dopo il primo set dei sedicesimi di finale del torneo di Indian Wells 2019: i motivi del forfait “Prima del match non mi sentivo bene, e poi la situazione è andata peggiorando. Ho accusato forti giramenti di testa e tanto affaticamento. Dallo score sembrerebbe che abbia cominciato il match nella maniera giusta, ma non mi sentivo assolutamente bene fisicamente. Adesso spero di potermi riprendere in tempo per ...

WTA Indian Wells – Bertens e Svitolina agli ottavi : battute Konta e Gavrilova in due set : Kiki Bertens ed Elina Svitolina battono rispettivamente ai sedicesimi di finale del torneo WTA di Indian Wells Johanna Konta e Daria Gavrilova Nella notte italiana tanti sono stati i match del torneo sul cemento di Indian Wells disputati. Tra questi per il circuito femminile spiccano quelli che hanno visto trionfare Kiki Bertens ed Elina Svitolina. La numero 9 della classifica mondiale ha battuto Johanna Konta, dopo un lunghissimo primo ...

Tennis - Masters 1000 Indian Wells 2019 : i risultati di domenica 10 marzo. Federer e Nadal sul velluto - Nishikori la spunta al terzo set : Si sono tenuti domenica 10 marzo nel deserto californiano di Indian Wells (Stati Uniti) gli incontri della parte bassa del tabellone maschile, validi per il secondo turno del Masters 1000 in terra americana. C’era attesa per gli esordi dello svizzero Roger Federer e dello spagnolo Rafael Nadal e l’esito ha sorriso ai due campioni. Il rossocrociato, reduce dalla vittoria nell’ATP di Dubai che lo ha portato a quota 100 titoli in ...

ATP Indian Wells – Tutto troppo facile per Isner e Nadal - entrambi ai sedicesimi senza sudare troppo : John Isner batte facilmente ai trentaduesimi di finale del torneo ATP di Indian Wells Alexei Popyrin: sul velluto anche Rafa Nadal contro Jared Donaldson Nella notte italiana tanti sono stati i match del torneo sul cemento di Indian Wells disputati. Tra questi per il circuito maschile spiccano quelli che hanno visto trionfare John Isner e Rafa Nadal. Il numero 9 della classifica ATP si è portato a casa una vittoria facile in occasione dei ...