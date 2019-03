Incidente Ethiopian Airlines | perde il volo per due minuti | Fili invisibili guidano

Incidente Ethiopian Airlines - forse dovremmo frenare l’entusiasmo per la tecnologia nei trasporti : Il disastro aereo della Ethiopian Airlines arriva a distanza di pochi mesi da un analogo Incidente in Indonesia. I due eventi catastrofici hanno in comune il velivolo, in entrambi i casi un Boeing 737 Max. Mentre – è ovvio – si sa ancora poco dello schianto dell’aereo diretto a Nairobi, il crash della Lion Air dello scorso autunno è stato oggetto di approfondimenti e di conseguenti iniziative. Il lavoro degli esperti dell’Indonesian ...

Incidente Ethiopian Airlines - Alberto Angela ricorda l'archeologo Sebastiano Tusa : "Penso a quanto ci mancherà la sua capacità di viaggiare nel passato e anche la sua umanità", ha detto Angela. Tusa era "una...

Incidente Ethiopian - a bordo c'erano 19 rappresentanti Onu : ... ha colpito le persone con cui ho lavorato" ha detto, contattato da askanews, Viacheslav Fetisov, leggenda dell'hockey mondiale, ambasciatore Onu per l'Artico e l'Antartide e campione dello sport ...

Incidente Ethiopian - a terra i Boeing 737 Max : "Ignota la causa del disastro" : Etiopia e Cina lasciano a terra la flotta di Boeing 737 MAX. La compagnia aerea: "Anche se non conosciamo ancora la causa...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : la compagnia aerea blocca tutti i Boeing 737 Max : Ethiopian Airlines ha annunciato questa mattina di avere bloccato tutti gli aerei Boeing 737-8 Max in via precauzionale e in attesa che si conoscano i motivi del disastro aereo che ieri ha provocato 157 vittime. In una nota la compagnia spiega che “a seguito del tragico Incidente del 10 marzo, Ethiopian Airlines ha deciso di tenere a terra tutti i Boeing 737 Max. Non si conoscono ancora le cause della sciagura e la decisione è presa in via ...

Incidente Ethiopian - Mattarella : Italia rende omaggio a vittime : Roma, 10 mar., askanews, - "La tragedia aerea in Etiopia, che ha visto 157 vittime e fra esse 8 connazionali, mi addolora profondamente. Il Paese guarda con riconoscenza al loro impegno professionale ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : ecco chi sono le otto vittime italiane : Tra le vittime nel disastro aereo avvenuto questa mattina in seguito allo schianto di un Boeing dell’Ethiopian Airlines ci sono otto italiani. I 157 passeggeri a bordo sono tutti morti. Le vittime italiane sono: Sebastiano Tusa, archeologo e assessore regionale siciliano; Paolo Dieci, residente a Roma, presidente della ong Cisp e rete LinK 2007, un’associazione di coordinamento consortile che raggruppa importanti Organizzazioni Non ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : il pilota aveva alle spalle 8 mila ore di volo - gli USA indagano sulle cause del disastro : Ethiopian Airlines ha comunicato in una nota che il comandante del Boeing precipitato in Etiopia con 157 persone a bordo era il capitano Yared Getachew, e aveva alle spalle un’esperienza di oltre 8mila ore di volo. Nella cabina di pilotaggio c’era al suo fianco il primo ufficiale Ahmned Nur Mohammond, che aveva un’esperienza di 200 ore di volo. La compagnia in una nota precisa anche che è “troppo presto per fare ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines - grande cordoglio in Sicilia per Sebastiano Tusa : “perdiamo un vero luminare dell’archeologia” : Sebastiano Tusa, archeologo e assessore ai Beni culturali della Sicilia, morto nel disastro aereo in Etiopia, era diretto a Malindi, in Kenia, per una conferenza internazionale promossa dall’Unesco con la partecipazione di archeologi provenienti da tutto il mondo. La presenza di Tusa, che era già andato in Kenia lo scorso Natale con la moglie, Valeria Patrizia Livigni, era stata richiesta nuovamente per la sua grande competenza nel settore ...

Incidente Ethiopian - Conte : per l'Italia oggi è giorno di dolore : Roma, 10 mar., askanews, - "oggi è un giorno di dolore. Nell'aereo della Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo da Addis Abeba vi erano anche nostri connazionali. Ci stringiamo tutti ai ...

Incidente Ethiopian - fra le vittime l'assessore siciliano Tusa : Roma, 10 mar., askanews, - E' arrivata la conferma ufficiale da parte della Farnesina sulla presenza fra le otto vittime italiane dell'Incidente aereo che ha fatto precipitare l'aereo Ethipian in ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : 8 vittime italiane tra i 157 passeggeri : Sono tutti morti i 157 passeggeri a bordo del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato questa mattina. A bordo vi erano passeggeri di 35 nazionalità diverse (tra cui 32 kenioti, 18 canadesi, 9 etiopi, 8 cinesi, 8 statunitensi, 7 francesi, 7 britannici, 6 egiziani, 5 olandesi, 4 persone con passaporti dell’Onu, 4 indiani, poi persone provenienti anche da Slovacchia, Austria, Svizzera, Russia, Marocco, Spagna, Israele, Belgio, ...

Muore Sebastiano Tusa nell'Incidente aereo dell'Ethiopian Airlines : L'assessore ai Beni Culturali Sebastiano Tusa, 66 anni, era in missione a Nairobi ed era nella lista dei 157 passeggeri del volo dell'Ethiopian Airlines precipitato oggi. Tusa, archeologo di fama ...

Incidente Ethiopian Airlines - l’aereo era nuovo : lo stesso modello di Boeing che si schiantò in Indonesia appena 5 mesi fa : Era un aereo nuovo, consegnato all’Ethiopian Airlines a metà novembre scorso, il Boeing 737 MAX-8 con a bordo 157 persone, tra cui 8 italiani, che si è schiantato vicino alla città di Bishoftu, 62 chilometri a sud-est di Addis Abeba, da cui il volo ET 302 diretto a Nairobi era partito pochi minuti prima, alle 8.38 ora locale. Un aereo nuovo e un modello nuovo: il 737 MAX-8 fa parte della famiglia di aeromobili progettata dalla Boeing che ...