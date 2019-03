In palio gli ultimi posti per i quarti di finale di Champions League | i pronostici di

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Luci allo Stadium, dove martedì sera andrà in scena il match che per la formazione di Allegri vale quasi tutta la stagione in corso. La Juventus, infatti, ospita l’Atlético Madrid e, dopo la cocente sconfitta per 2-0 subita fuori casa, deve contrattaccare. I bianconeri inseguono una difficile remuntada contro il solido undici del Cholo, che quest’anno in Europa ha preso solo una sbandata (in casa del Dortmund, contro cui ha perso per 4-0). Il fattore campo sembra però sostenere le speranze di CR7 & Co., dal momento che il segno 1 è proposto al rassicurante 1.66. Più alta, invece, la quota assegnata alla vittoria degli uomini di Simeone (5.50) che, però, sulla lavagna di William Hill rimangono in assoluto i prediletti per il passaggio turno: gli spagnoli staccano notevolmente gli juventini (1.28 contro 3.50). Imperdibili le giocate sui risultati esatti, che aggiungono brio alla ...

CalcioWeb : In palio gli ultimi posti per i quarti di finale di #ChampionsLeague: i pronostici di William Hill - veronasera : Nella giornata numero 17 del compionato di Top 12, gli ospiti al Payanini Center hanno vinto 26-10 contro gli antra… - RMarmiton : RT @RisoMelotti: Al via il CONTEST DI CUCINA #MELOTTICITYCONTEST.?????????? Racconta la ricetta a base di riso che ricorda la tua città preferit… -