In difesa dello stupratore razzista Montanelli

Legittima difesa - Di Maio : “E’ legge della Lega. Non entusiasma - ma siamo leali. Più armi? Non è mio modello di Paese” : “Non c’è tutto questo entusiasmo nel M5s sulla Legittima difesa, ma noi siamo leali”. E pure: “Se approvando questa legge si dice che si possono utilizzare di più le armi, questo non è il mio modello di Paese”. Luigi Di Maio, intervistato da Rtl 102.5 a “No stop news”, ha riconosciuto per la prima volta che il provvedimento bandiera del Carroccio in discussione in queste ore a Montecitorio crea malumori ...

difesa : Canada - 'suggerimento' Usa di rimpatriare combattenti stranieri dello Stato islamico non è una priorità del governo : "Abbiamo ascoltato la richiesta degli Stati Uniti, ma rimane il fatto che , quella, è una parte del mondo pericolosa in cui non abbiamo una presenza diplomatica e non metteremo i nostri funzionari ...

Europa prepara un piano di difesa dai pericoli dello spazio : L'Europa prepara il suo piano di difesa planetaria contro i pericoli provenienti dallo spazio, per monitorare e deviare gli asteroidi pi minacciosi, ridurre e rimuovere i detriti in orbita e creare ...

Europa - Alpi Marittime e scuole della Valle Gesso insieme per la difesa dello stambecco : Attraverso il progetto europeo Alcotra Interreg Lemed-Ibex si sperimentano forme di "citizen science" , scienza partecipata, , come quella che è appena cominciata, per sensibilizzare i cittadini e, ...

Inter - Icardi contro la Gazzetta dello Sport in difesa di Wanda Nara - FOTO : Il capitano dell'Inter Mauro Icardi si è scagliato contro il quotidiano, reo di aver detto falsità in merito a vicende legate al rinnovo