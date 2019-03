Il viceministro leghista | sì alla Cina Soldi e migranti | accordo da fare

"Meglio Carige allo Stato che allo straniero". Intervista a Edoardo Rixi - viceministro leghista alle Infrastrutture : Nazionalizzazione come ultima istanza. E comunque meglio la nazionalizzazione che un cavaliere straniero che piombi in Italia come un predatore per fare razzia di banca Carige. È questa in estrema sintesi il pensiero di Edoardo Rixi, viceministro alle Infrastrutture vicinissimo a Matteo Salvini, un passato da assessore allo Sviluppo economico proprio in Liguria.viceministro Rixi, il governatore Giovanni Toti si è detto contrario a ...