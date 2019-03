Il via libera ai bandi per la Tav e il ritorno di Zidane al Real Madrid

Tav - via libera agli avvisi di gara per 2 - 3 miliardi : Il consiglio d’amministrazione di Telt, la società incaricata della realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ha approvato all’unanimità la pubblicazione degli avvisi di gara per l’avvio dei lavori del tunnel di base lato Francia. Si tratta di intervento che valgono complessivamente 2,3 miliardi di euro. In questa prima fase Telt si...

Scuola : Cassazione - via libera al panino? Decidano Sezioni Unite : Il diritto al panino da casa al posto della mensa scolastica? L'ultima parola la diranno le Sezioni Unite della Cassazione. La questione, sollevata dal Comune di Torino, dopo una pronuncia favorevole ...

Tav - il cda di Telt dà il via libera ai bandi : ma si possono interrompere in qualsiasi momento : Il consiglio d'amministrazione di Telt ha dato il suo ok unanime agli 'avis de marches', i bandi per presentare la candidatura per gli interventi del tunnel di base della Tav, l'alta velocità Torino-Lione. Gli avvisi prevedono la facoltà di interrompere, senza penali, la procedura in qualsiasi momento e la necessità di chiedere un parere dei due governi al termine della selezione delle candidature.Continua a leggere

CdA Telt dà via libera a bandi gara Tav : 16.15 Via libera all'unanimità del CdA di Telt,società mista italo-francese,alle procedure per i bandi di gara del tunnel Torino-Lione per realizzare i lavori principali (versante francese),articolati in 3 lotti per un valore di 2,3 mld di euro. "L'obiettivo è di salvaguardare l'integrità della contribuzione del finanziamento europeo consentendo l'approfondimento tra Italia e Francia e con l'Ue", così Telt spiega la decisione. In tal modo non ...

Il Cda di Telt ha dato via libera agli avvisi per i bandi della Tav : Il cda di Telt ha deciso all'unanimità l'avvio degli avvisi, 'avis de marches',, gli inviti a presentare candidatura relativi agli interventi dei lotti francesi del tunnel di base della Torino-Lione. ...

WTA Indian Wells – Serena Williams si ritira e dà via libera alla Muguruza - Ostapenko ko a sorpresa contro la Vondrousova : Dura solo tre quarti d’ora il match tra Williams e Muguruza, l’americana infatti si ritira all’inizio del secondo set Garbine Muguruza accede agli ottavi di finale del torneo WTA di Indian Wells, sfruttando il ritiro di Serena Williams. L’americana alza bandiera bianca all’inizio del secondo set, dopo aver perso il primo con il punteggio di 6-3. Una volta ceduto il primo game del secondo parziale alla sua ...

la telt domani darà il via libera alla tav : sarà necessario per non perdere 300 milioni di ... - Politica : 1 - UN ESCAMOTAGE LINGUISTICO E SI VA AVANTI PER I FONDI UE Alessandro Trocino per il 'Corriere della Sera' TAV TORINO LIONE La telt domani darà il via libera alla Tav. E l' utilizzo della ...

Enpa richiede una spiaggia libera per i cani a Savona : idea via Nizza o sotto il Priamar : ... già attivate su impulso di Enpa Savona, sia in provincia che in tutta Italia; e l'afflusso di cani e padroni provenienti dall'entroterra potrebbe portare un aiuto interessante all'economia cittadina.

Tav - Palazzo Chigi dà il via libera ai bandi con la clausola del “ripensamento” : Via libera ai bandi sulla Tav da Palazzo Chigi. Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l’approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall’avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. I contenuti della direttiva e ...

Porto di Ravenna - via libera all'espansione di Sapir : Una buona notizia per la nostra economia: segnala il fatto che il nostro Porto si sviluppa'. Il provvedimento dispone l'ampliamento delle aree portuali, precisamente fra via Classicana e via della ...

Torneo di Viareggio non si gioca a Viareggio : Commissione vigilanza non dà il via libera - stadio inagibile : La Viareggio Cup senza Viareggio. Sarà, infatti, lo stadio Picco di La Spezia la sede principale della 71a edizione dello storico Torneo di calcio giovanile, che prenderà il via lunedì 11 marzo con la sfida tra Inter (campione in carica) e i portoghesi dello Sporting Braga alle ore 14. Lo stadio ligure ospiterà, quindi, anche la finale del Torneo di mercoledì 27 marzo. Come riferisce La Nazione, la drastica decisione è arrivata a causa della ...

Consob - Savona Presidente : via libera della Commissione Finanze della Camera : Un nome, quello di Savona che è stato spesso al centro della cronaca negli ultimi mesi: 82 anni, era stato inizialmente indicato dalla Lega come Ministro dell'Economia del Governo gialloverde, ...

Consob - Savona Presidente : via libera della Commissione Finanze della Camera : Un nome, quello di Savona che è stato spesso al centro della cronaca negli ultimi mesi: 82 anni, era stato inizialmente indicato dalla Lega come Ministro dell'Economia del Governo gialloverde, ...

Consob - via libera alla Camera alla nomina di Savona : 35 sì : Via libera della commissione Finanze della Camera ad ampia maggioranza alla nomina di Paolo Savona alla presidenza della Consob. I voti favorevoli sono stati 34, la maggioranza è a 25 in commissione, ...