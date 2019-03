Il riscaldamento globale renderà le acque dell' Antartico senza vita

La nuova destra europea frena la lotta al riscaldamento globale : Quali sono le posizioni dei partiti di destra europei sul cambiamento climatico? E cosa cambierà nel parlamento se questi partiti dovessero ottenere un buon risultato alle elezioni di maggio? Leggi

riscaldamento globale : si va verso il clima di 3 milioni di anni fa : Il Riscaldamento globale generato dall’uomo non e’ un’ipotesi futuristica, ma un fenomeno in atto. Servono misure senza precedenti, o “ci si avvia verso un clima mai sperimentato prima dall’uomo, con le stesse condizioni vissute dal pianeta 3 milioni di anni fa”. L’avvertimento arriva dal presidente della Societa’ meteorologica italiana, Luca Mercalli, in occasione della presentazione della mostra ...

riscaldamento globale : i cambiamenti climatici possono ripercuotersi sulla vita di alcune specie : I ricercatori di uno studio pubblicato dal Royal Society Biology Letters, ha rivelato che foche e balene dell’Artico stanno cambiando le abitudine alimentari congiuntamente al cambiamento climatico dei loro habitat. Lo studio ha preso in esame i dati relativi a due decenni sulla vita di due specie selvatiche dell’Artico: la balena beluga (conosciuta come balena bianca) e la foca degli anelli. Le ricerche si sono concentrate nella ...

Clima - il riscaldamento globale ci farà «bollire come rane» : Un febbraio con temperature anomale, al di sopra della media invernale. Fenomeni estremi, stagioni insolite. Ma come reagiscono gli esseri umani di fronte a questi cambiamenti, vissuti direttamente? Una ricerca dell'Università della California ha messo a punto questo particolare aspetto del comportamento umano di fronte ai cambiamenti del Clima e al riscaldamento globale comparandolo al principio metaforico della rana bollita. Ovvero, ...

Confermato : il riscaldamento globale è stato provocato dall'uomo - : Un team internazionale di scienziati basadosi su un'analisi dei dati satellitari ha calcolato quanto l'uomo sia responsabile per il riscaldamento globale. Gli esperti sperano che le loro scoperte ...

In migliaia ad Anversa per la lotta al riscaldamento globale : presente anche la ragazzina Greta Thunberg : Sono migliaia le persone scese in piazza in queste ore ad Anversa, nel Belgio, per l'ottava giornata di mobilitazione per il Clima. Le finalità sono quelle di sensibilizzare sul tema dei cambiamenti...

Cosa succederà alle nuvole col riscaldamento globale : Le alte concentrazioni di anidride carbonica faranno disperdere i sistemi nuvolosi che ci proteggono dal calore solare, dice una nuova ricerca

Surriscaldamento globale - il pianeta è a rischio. Sta per scoppiare una bomba climatica : C’è gente che è contentissima del fatto che i ghiacci artici stiano scomparendo: pensano che si potrà tirar fuori petrolio dal fondo del mare Artico, guadagnandoci sopra un bel po’ di soldi. La storia ricorda un po’ quella del tale che era contento che gli bruciava la casa perché così risparmiava con la bolletta del gas. Allo stesso modo, il petrolio che (forse) troveremo nel mare Artico ripagherebbe i danni del riscaldamento globale? Su questo ...

A lezione di riscaldamento globale tra i ghiacciai della Terra del Fuoco : Navigare alla Fine del Mondo, con il suo vento e le sue maree prepotenti, giustifica un po’ di catastrofismo: «Se non ci sbrighiamo il pianeta non resiste». Il riscaldamento globale non è solo un allarme o un dibattito per accademici, ma una realtà che in questa parte del mondo, la fine appunto, mostra i suoi segni con tutta evidenza. Le centinaia ...

È morto a 87 anni Wallace Broecker - geofisico che contribuì a rendere popolare l’espressione “riscaldamento globale” : È morto Wallace Broecker, il geofisico, geologo e climatologo che rese popolare l’espressione “riscaldamento globale”. Broecker è morto lunedì a New York, dove insegnava alla Columbia University nel dipartimento di Scienze ambientali. Aveva 87 anni. Nel 1975 pubblicò una ricerca

Il riscaldamento globale porterà ad un aumento della violenza - : Sono stati scritti molti articoli riguardo all'influenza del cambiamento climatico sullo scioglimento dei ghiacci e sull'aumento della potenza distruttiva degli uragani. Alcuni psicologi americani ...

