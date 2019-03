Il presidente della Liga spagnola incontra la Serie A | confronto sul futuro delle coppe

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il tema principale dell’assembleaLegaA è stato l’elezione di in consigliere per sostituire Marco Fassone, prima è andato in scena l’intervento delJavier Tebas che si confronterà con ilGaetano Miccichè e i dirigentisocietà suleuropee dopo il 2024. Il manager spagnolo è stato invitato dal nuovo adLegaA, Luigi De Siervo, la preoccupazione è che la Champions League possa minare la forza dei singoli campionati nazionali. Ormai da diverso tempo si sta affrontando l’argomento con l’Eca, l’Associazione dei club europei, guidata dalJuventus Andrea Agnelli, presenti anche il n.1Lazio Claudio Lotito, il viceRoma Mauro Baldissoni, i due ad dell’Inter Beppe Marotta e Alessandro Antonello, e quello del Milan Ivan ...

