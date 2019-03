Il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika non si candiderà per un quinto mandato

Secondo diversi media internazionali il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika sta tornando nel paese - dove è al centro di grandi proteste : Secondo diversi media internazionali il presidente algerino Abdelaziz Bouteflika sta tornando nel paese: da due settimane si trovava a Ginevra, in Svizzera, dove era ricoverato per via delle sue cattive condizioni di salute. Bouteflika, che ha 82 anni, è il bersaglio

L'Andalou - l'algerino che sfida Bouteflika a colpi di vignette - all'Huffpost : 'Si dice presidente - ma sogna di diventare califfo' : ... ma non si rendono conto che l'Algeria è un paese giovane e aperto al mondo, basta un VPN per ristabilire la connessione ai social network" , "C'è L'Andalou! Tu ami la Francia, ammettilo! Non sei un ...