Il popolo della sinistra si è svegliato Ma il suo assegno non è in bianco

popolo Sovrano : anticipazioni della quarta puntata in onda stasera su Rai 2 : Torna il consueto appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Alessandro Sortino, Eva Giovannini e Daniele Piervincenzi. Sta sera si parlerà di natalità e famiglie

L’Antico Egitto al di là dei faraoni : per la prima volta la storia sociale del popolo al centro della ricerca : Scrivere per la prima volta una storia sociale dalL’Antico Egitto al di là dei fasti di faraoni e regine, mettendo piuttosto al centro il popolo e le classi meno agiate. E’ questa la sfida del progetto di ricerca di interesse nazionale (PRIN) ‘Pharaonic Rescission’ (PROCESS) dell’Università di Pisa che si è appena aggiudicato un finanziamento di oltre 200mila euro dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur). ...

Primarie Pd - il popolo della sinistra si carica sulle spalle il partito : C'è un popolo che è andato a votare in massa ai gazebo del Pd, oltre ogni previsione e aspettativa. E non è cosa di poco conto. E c'è un nuovo segretario, Nicola Zingaretti, nel pieno delle sue funzioni, non condizionato dal gioco delle correnti, legittimato da una larga investitura, forte, col suo 65 per cento, di una maggioranza assoluta nel partito che consentirà di aprire una "nuova stagione". E neanche ...

Morte Marella Caracciolo - il messaggio della Juventus : “il popolo bianconero saluta commosso la vedova di Gianni Agnelli” : Marella Caracciolo in Agnelli è deceduta oggi all’età di 92 anni, il messaggio di cordoglio della Juventus “La Juventus saluta con commozione Donna Marella, che ci ha lasciato oggi. Nata a Firenze, Marella Caracciolo di Castagneto nel 1953 sposò Gianni Agnelli, e restò al suo fianco fino al 2003, anno della sua Morte. Presidente Onorario della Pinacoteca “Giovanni e Marella Agnelli”, Donna Marella è stata membro ...

popolo sovrano - Giovannini disse : "Da noi solo due ospiti nel talk". Dopo il flop della prima puntata ha già cambiato idea... : Popolo sovrano prova - giustamente - a rimediare al flop di ascolti fatto registrare al debutto (2,7% di share, 521 mila spettatori). Come lo fa? Provando a sfruttare il traino al contrario di Tg2Post (con ospite Matteo Salvini si è allungato fino ad oltre le 21.30), ma anche tradendo i propositi della vigilia. prima dell'esordio di giovedì scorso, Blogo chiese a Eva Giovannini se i nobili propositi enunciati durante la conferenza stampa ...

Galli della Loggia accusa la Chirico : ‘Lei è establishment e non comprende il popolo’ : Intervistato su ‘Il Foglio’ dalla giornalista Annalisa Chirico, lo storico, politologo ed editorialista del Corriere della Sera, Ernesto Galli della Loggia, ha spiegato le motivazioni per cui in futuro con assoluta probabilità non voterà più per il Movimento 5 Stelle, approfondendo la questione sulle pagine del giornale fondato da Giuliano Ferrara nel 1996. Nel corso dell’intervista, ad un certo punto, pare che lo storico si sia spazientito e ...

Alex - il post della mamma al «popolo» che ha salvato il suo bimbo : «Trionfo della scienza e della solidarietà» : 'Tante volte mi sono chiesto perché a me, cosa avessi fatto di male per meritarmi tutta questa sofferenza, e solo ora l'ho capito: dovevo essere testimone del successo della scienza, del trionfo ...

Macron : "popolo italiano merita leader all'altezza della sua storia" - : Nuovo scontro tra i due Paesi. Il presidente francese critica Salvini e Di Maio "non hanno alcun interesse". La risposta del vicepremier pentastellato: "Prima di fare la morale all'Italia, dovrebbe ...

Banche - pressione fiscale e consumi. Ecco i risultati della manovra del popolo : La differenza tra un sapere consapevole e la non conoscenza dei meccanismi che regolano il mondo reale non è nell'entità dei possibili sacrifici in entrambi i casi inevitabili ma della loro ...

Economist - l’Italia scende di dodici posti nell’Indice della Democrazia. Di Maio : “Preferiscono quando popolo non vota” : Da quando sono al governo Lega e M5s, secondo l’Economist, l’Italia ha perso dodici posti nella classifica globale del “Democracy Index” (Indice della Democrazia): il nostro Paese è infatti sceso dal 21esimo al 33esimo gradino. “Fantastico”, ha replicato Luigi Di Maio su Facebook, “evidentemente hanno un’idea particolare della democrazia, per loro quest’ultima è tale quando il popolo non vota e a ...