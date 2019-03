Il pari del Franchi frena le ambizioni europee di Fiorentina e Lazio

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : gli italiani qualificati alle Finali. Dominik paris per il trionfo in superG - ci sono Goggia e Brignone : Le Finali della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino si disputeranno a Soldeu (Andorra) dal 13 al 17 marzo, la massima competizione itinerante giunge a conclusione e nella lunga settimana sui Pirenei verranno ufficialmente assegnate le varie Sfere di Cristallo. Ricordiamo che a ogni gara possono partecipare: i primi 25 della classifica di specialità, gli atleti che hanno superato i 500 punti in classifica generale e i Campioni del Mondo ...

Serie A - 27^ giornata - diretta live : vantaggio Atalanta a Genova - pari del Torino! : 1/50 Paola Garbuio/LaPresse ...

Ciclismo – Ewan spunta ‘dal nulla’ - ma Groenewegen piazza il colpo di reni decisivo : è sua la 1ª tappa della parigi-Nizza : Dylan Groenewegen si prende la prima tappa della Parigi-Nizza: il ciclista olandese resiste allo sprint di Cale Ewan e piazza la sua ruota davanti a quella dell’avversario sul traguardo di Sain-Germain-en-Laye Domenica di grande Ciclismo sulle strade francesi: inizia oggi la Parigi-Nizza 2019! La corsa World Tour transalpina regala una pria frazione lunga 138 km che, nonostante la presenza di due gran premi della montagna, resta ...

Mozione di Forza Italia per i diplomati magistrali delle scuole paritarie : In virtù di quanto riaffermato in sede di adunanza plenaria del Consiglio di Stato, diverse formazioni politiche stanno presentando in questi giorni degli emendamenti in favore dei diplomati magistrali. Una di queste porta la firma dei senatori Lonardo e Gallone di Forza Italia. Si tratta di una proposta emendativa conseguente all’esclusione dei diplomati magistrali con servizio nella scuola paritaria dal concorso riservato per i docenti ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominik paris primo nel SuperG : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Chiamparino : "Siamo alla Repubblica delle Banane" : Proprio mentre il governo Conte decideva di sospendere i bandi per la Tav, a Torino è andata in scena un'altra manifestazione organizzata dal movimento Sì Tav e dalle ormai note "madamin", che abbiamo visto oggi a braccetto (letteralmente) con alcuni esponenti di Forza Italia come l'europarlamentare Lara Comi. Ma si è visto anche qualcuno del PD, come il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, che ha commentato:"Che il Governo ...

Chievo-Milan 1-1 - diretta live : fine primo tempo : vantaggio di Biglia - pari del Chievo con Hetemaj : Terzo anticipo della 27^ giornata. Al Bentegodi si sfidano Chievo e Milan. La diretta live della partita. Chievo VERONA-MILAN, FORMAZIONI UFFICIALI Chievo (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Diousse, Hetemaj, Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Biglia, Kessie, Paquetà; Suso, Piatek, Castillejo. fine primo tempo. Milan meglio nei primi 40′, ...

Amici 18 - Giuliano Peparini ritorna come direttore artistico del serale. E la diretta? : Ci sono i direttori artistici delle due squadre, i Bianchi e i Blu (che ritornano dopo un anno di assenza), ma ad Amici, c'è anche il direttore artistico che cura tutte le esibizioni della fase serale del talent show condotto da Maria De Filippi.L'esperienza ad Amici di Luca Tommassini potrebbe essere durata solo un anno perché, stando ad una notizia pubblicata in esclusiva dal sito Trash Italiano, Giuliano Peparini dovrebbe tornare a ...

Sergio Chiamparino sulla Tav : "La soluzione di Conte è da Repubblica delle banane" : La lettera di Palazzo Chigi invita Telt "a non fare i capitolati d'appalto, lasciando aperto uno spiraglio non chiarissimo. Vedremo lunedì". Lo rende noto Sergio Chiamparino, a margine del flash mob delle madamin a favore della Torino-Lione. Il il presidente della Regione Piemonte appare scettico sul compromesso frutto della mediazione di Conte tra le posizioni dei due vicepremier Di Maio e Salvini: "È come se il governo dicesse di ...