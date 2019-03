Il nome della rosa | la serie tv anticipazioni della seconda puntata in onda l’11 marzo

"Il nome della Rosa" : trama - cast e anticipazioni : Da lunedì 4 marzo, in prima serata Rai 1, quattro appuntamenti con la serie tv ispirata al best seller di Umberto Eco

Nella seconda puntata de Il nome della Rosa su Rai1 è scontro tra Guglielmo e Bernardo - anticipazioni 11 marzo : Gli animi si infiammano Nella seconda puntata de Il Nome della Rosa . Dopo il grandissimo successo della scorsa settimana, con punte di oltre 6 milioni di spettatori, stasera, lunedì 11 marzo Rai1 manda in onda un nuovo appuntamento con la serie evento tratta dal best seller mondiale di Umberto Eco. La nuova produzione di Rai Fiction è stata ben accolta soprattutto sui social, dove Il Nome della Rosa è stato tra gli argomenti più chiacchierati ...

Replica Il nome della rosa 11 marzo : visibile su Rai Play da stanotte : Il nome della rosa andrà in onda questa sera su Rai Uno, a partire dalle ore 21:20, con la seconda puntata della miniserie. Dopo i buoni ascolti riferiti alla scorsa settimana, la Rai è pronta a bissare il successo anche nella serata dell'11 marzo. Si consiglia di visionare l'episodio in diretta tv ma, se non se ne avesse la possibilità, sarà possibile farlo anche in Replica su Rai Play. Il nome della rosa, seconda puntata: anticipazioni di ...