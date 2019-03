Il Nome della Rosa | anticipazioni terza puntata di lunedì 18 marzo 2019

davidemaggio

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il- John TurturroQuattro puntate, dirette da Giacomo Battiato, racconteranno al pubblico televisivo la storia scritta da Umberto Eco e, secondo l’autore, ritrovata in un antico manoscritto. Primafiction attualmente in onda su Rai 1 ci sono state altre trasposizioni de Il, in particolare il film del 1986 con Sean Connery, adattamenti radiofonici e spettacoli teatrali. A seguire leepisodio per episodio.Ildi18Nella foresta, la ragazza occitana trova Anna priva di sensi e cura la sua ferita, rimettendola in forze. All’abbazia, invece, si consuma una cena tesa, in cui tra le due delegazioni emergono ostilità e diffidenza. Bernardo indaga su Remigio. È sicuro di averlo già incontrato in passato. Il cellario confessa a Guglielmo il suo trascorso da dolciniano, ma ...

MaxGramel : Una spia del Kgb si aggira per l’Europa. Si chiama Albano Carrisi, nome in codice Al Bano. “Al Bond”, #IlCaffè di… - GiuseppeConteIT : A nome del Governo un sincero ringraziamento alle forze di polizia e all’autorità giudiziaria per la cattura del su… - TgrAbruzzo : Le meraviglie del castello di Rocascalegna, una delle ambientazioni della serie 'Il nome della rosa' tratta dal rom… -