Il Milan punta a 100 mln di ricavi commerciali nel 2019

Milano Digital Week : tutti gli appuntamenti di Milano-Bicocca : L’Università di Milano-Bicocca aderisce anche quest’anno alla Milano Digital Week, promossa dal Comune di Milano, l’iniziativa che accende i riflettori per cinque giorni sulle trasformazioni e le innovazioni tecnologiche in atto, creando eventi per favorire lo scambio e la connessione dei saperi. Dopo aver esplorato nella prima edizione del 2018 l’importanza e l’influenza del Digitale nelle nostre vite, quest’anno il tema sarà l’ “Intelligenza ...

Milan - Calhanoglu dai tormenti alla gioia : il neo papà punta il derby : C'è stato un momento in cui la presenza di Hakan Calhanoglu in Germania sarebbe potuta diventare definitiva: nel mercato invernale s'era fatto avanti il Lipsia e il Milan valutava l'offerta targata ...

Adrian lascia Verona e trasloca a Milano per le 5 puntate di settembre con una formula rivoluzionata : Adrian lascia Verona e trasloca a Milano. Queste le ultime notizie sullo show di Adriano Celentano, partito il 21 gennaio dal Teatro Camploy e interrotto bruscamente per i problemi di salute del Molleggiato, colpito da bronchite e ancora convalescente. Stando alle indiscrezioni riportate su Oggi, la produzione avrebbe abbandonato Verona e sarebbe ora alla ricerca di una struttura adeguata in quel di Milano, progettando anche uno spazio più ...

Il Milan 'ripunta' su Deulofeu : Stando al quotidiano catalano 'Sport', il Milan aveva proposto al Watford un prestito con obbligo di riscatto ma senza successo. I rossoneri, pero', avrebbero tutte le intenzioni di tornare all'...

Milan - spunta un nuovo club italiano per Cutrone : Non solo Torino e Tottenham su Patrick Cutrone . Come scrive il Corriere dello Sport , il numero 63 del Milan è finito nel mirino della Lazio .

Crolla il muro nerazzurro - a Milano spunta un nuovo muro quello del Milan : Il Milan è uscito senza subire gol dal primo atto della semifinale di Coppa Italia: ha contenuto in trasferta per attaccare a San Siro.Anche contro il Sassuolo muro invalicabile: davanti ha trovato una deviazione fortunata e l’ha difesa. Certe partite si vincono anche così. Nelle ultime 5 gare totali un solo gol subito dall’Atalanta, senza che influisse sulla vittoria rossonera.In casa porta inviolata nelle prime 4 partite di A dell’anno solare: ...

Il Milan punta il terzo posto : ecco dove vedere la gara contro il Sassuolo in Tv : Un’occasione da sfruttare: è un po’ questa la sintesi della sfida tra Milan e Sassuolo, in programma oggi, che si disputerà davanti a 60 mila spettatori, numeri che non si vedevano da un po’ per le gare dei rossoneri. La sconfitta dell’Inter a Cagliari potrebbe infatti consentire ai “cugini”, in caso di successo contro i […] L'articolo Il Milan punta il terzo posto: ecco dove vedere la gara contro il ...

C'è posta per te - appuntamento di sabato : Elisa e l'allenatore del Milan dalla De Filippi : Una nuova puntata di C'è posta per te andrà in onda sabato 2 marzo in prima serata su Canale 5 e dove il pubblico da casa assisterà al racconto di nuove storie coinvolgenti ed emozionanti raccontate con maestria da Maria De Filippi. Grande successo del people show anche in questa stagione che ogni sabato, tiene incollati al televisore oltre 5 milioni di telespettatori e che conferma C'è posta per te come il programma leader del sabato sera. Tra ...

Milan - Suso adesso è un problema : meglio puntare su Castillejo? : Il match di andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio ha segnato l’ennesima prestazione negativa di Suso. Nelle ultime partite, l’esterno del Milan è apparso in netto calo, complice anche una fastidiosa pubalgia che lo affligge da qualche tempo. Lo spagnolo, sostituito al 73′ dal connazionale Castillejo, non è mai riuscito a creare la superiorità numerica e a saltare l’uomo. Per di più, le sue giocate ...

Calcio - Coppa Italia 2019 : Lazio-Milan 0-0. All’Olimpico attacchi spuntati - si decide tutto nella semifinale di ritorno : Nessun gol nei primi 90 minuti della semifinale della Coppa Italia di Calcio tra Lazio e Milan: all’Olimpico di Roma finisce 0-0 ed ogni verdetto circa il nome della prima finalista della manifestazione viene rinviato alla sfida di ritorno in programma a Milano a fine maggio. Partita povera di emozioni, solo un palo di Immobile in un’azione poi fermata per fuorigioco. Nel primo tempo sembra essere la Lazio la squadra più accorta, con ...

Coppa Italia - Lazio-Milan : Gattuso punta su Calabria e Suso : La partita di andata della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Milan è sempre più vicina. Il calcio d’inizio del match è fissato per le 21 di martedì 26 febbraio. La sfida tra biancocelesti e rossoneri rappresenta un’occasione ghiotta per entrambe le squadre, che ambiscono a trionfare in questa competizione dopo l’eliminazione della Juventus per mano dell’Atalanta. Per questo, il tecnico del Milan Rino Gattuso ...

Ora o Mai Più - Rettore vs Milani : «Non sai cantare. Stai usurpando il posto di altri». Vanoni : «Basta. Sembra Uomini e Donne» – Classifica della quinta puntata : Amadeus e Donatella Milani Nuovo atto dell’eterno duello tra Donatella Rettore e Donatella Milani. Durante la quinta puntata di Ora o Mai Più, si torna a parlare della lite avvenuta la settimana scorsa e mentre l’allieva si professa pentita per alcune sue uscite infelici, come ribadito anche a Vieni da me, Rettore non ne vuole sapere: “Ed è per questo che tu sei andata in tutte le trasmissioni a dire questa cosa, no?”. La ...

