Il giallo di Amsterdam | Solari e le presunte liti con Perez e Marcelo | le verità di

sportmediaset.mediaset

(Di lunedì 11 marzo 2019) "Come calciatori amiamo parlare in campo, ma questa stagione non sta andando come avremmo voluto. Gli ultimi eventi sono stati disastrosi, non mi nascondo. Noi giocatori siamo i primi responsabili e ...

brazof666 : RT @BeLeafMagazine: Chi sogna l'Italia come una mega-Amsterdam, rischia di rimanere molto deluso... - mendezderozer : RT @BeLeafMagazine: Chi sogna l'Italia come una mega-Amsterdam, rischia di rimanere molto deluso... - BeLeafMagazine : Chi sogna l'Italia come una mega-Amsterdam, rischia di rimanere molto deluso... -