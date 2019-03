Il director di The Division 2 ha visto Death Stranding e ne è incredibilmente entusiasta

Il game director di The Witcher 3 diventa il design director di Cyberpunk 2077 : Konrad Tomaszkiewicz, game director per The Witcher 3: Wild Hunt, ha assunto un nuovo ruolo all'interno del team di Cyberpunk 2077, riporta VG247.com.Sebbene questo aggiornamento non sia stato ufficialmente annunciato da CD Projekt RED, i fan su Reddit hanno notato un cambiamento nella pagina LinkedIn di Tomaszkiewicz.È interessante notare che il veterano designer è ora anche vice president of game development dello studio polacco. Questo ...

Una versione director's Cut di The Bard's Tale 4 arriverà nel mese di giugno : Lo sviluppatore InXile ha annunciato che pubblicherà una versione ampliata e migliorata del suo gioco di ruolo The Bard's Tale 4: Barrows Deep e che le aggiunte sono abbastanza significative da giustificare il nuovo moniker Director's Cut.Il gioco ha ricevuto diversi aggiornamenti dal lancio, ha aggiunto nuove funzionalità, risolto bug e ha ottimizzato le sue prestazioni a volte traballanti, ma di un grande aggiornamento, noto come 2.0, si ...

Criticato Red Dead Redemption 2 - il director di Uncharted e The Last of Us ci va giù pesante? : Red Dead Redemption 2 è stato riconosciuto all'unanimità come un capolavoro a tutto tondo. Critica specializzata e semplici appassionati hanno acclamato - addirittura già prima della sua uscita su PlayStation 4 e Xbox One lo scorso ottobre - l'ultimo titolo di Rockstar Games come la massima espressione delle esperienze open world. Ed è certamente innegabile che lo "spaghetti western" della casa di Grand Theft Auto abbia messo sul piatto un ricco ...

Il director di God of War tesse le lodi di The Last of Us : God of War di Santa Monica Studios è stato immediatamente accolto con entusiasmo per la sua incredibile storia, lo sguardo intenso sulla relazione tra Kratos e Atreus e le elettrizzanti meccaniche di gioco. Generalmente salutato come un capolavoro, il director del gioco sta ora "cantando" le lodi di un altro titolo che fa della componente narrativa uno dei punti più forti, The Last of Us di Naughty Dog.Come riporta Comicbook, il director Cory ...

Il director di The Last of Us critica la mancanza di libertà in Red Dead Redemption 2 : Molte volte accade che uno sviluppatore esprima la propria opinione su un gioco di qualcun'altro altro. Stavolta Bruce Straley, director di The Last of Us, ha criticato la mancanza di libertà in Red Dead Redemption 2.Questa, come segnala Segmentnext, è stata una critica alla mancanza di libertà all'interno della storia del gioco, lo sviluppatore non si riferiva al gioco in sé.Le critiche a RDR2 sono state fatte in modo rispettoso e aperto. ...