Il backstage del nuovo album di Paola Turci Viva da morire

Belen pronta per ‘Colorado’ : la Rodriguez sexy nel backstage del promo del programma comico [VIDEO] : Belen Rodriguez di nuovo a ‘Colorado’, la bellissima argentina pronta per il grande ritorno nel programma di Italia Uno Belen Rodriguez ha postato tra le sue storie Instagram una serie di video che la vedono presenziare alla realizzazione del promo del nuovo programma che presenterà al fianco di Paolo Ruffini. L’avvenente argentina ritorna infatti alla conduzione di ‘Colorado’, programma comico di Italia ...

Presentazione Pramac Ducati : le FOTO del backstage negli studi Sky : La Ducati Pramac è stata ospite di Sky Sport 24 per l'unveiling della livrea 2019 disegnata dalla Lamborghini. Jack Miller e Pecco Bagnaia hanno tolto i veli alla nuova moto insieme al team manager Francesco Guidotti. La Presentazione è ...

Beppe Grillo - il ministro Elisabetta Trenta sorpresa nel backstage dello spettacolo a teatro : Dettagli sulla serata a teatro di Beppe Grillo. Dettagli che viaggiano su Repubblica, in un articolo firmato da Goffredo De Marchis che ha innescato una polemica con Luisella Costamagna. Ma tant'è, siamo al Brancaccio, la sera in cui Grillo è stato contestato dagli attivisti M5s. E Repubblica dà con

Le immagini del backstage della toccante canzone per Genova “C’è da fare” scritta da Polo Kessisoglu e incisa con 25 big della musica italiana : Il 14 agosto 2018 crolla una parte del Ponte Morandi di Genova provocando 43 vittime e 566 sfollati, quello stesso giorno Paolo Kessisoglu, attore, conduttore e comico genovese inizia a comporre “C’è da fare’, una canzone d’amore per la sua città: “Il giorno del crollo del ponte Morandi mi trovavo lontano negli Stati Uniti e non potendo fare nulla, trovato un pianoforte in una libreria di San Francisco, mi sono seduto e ho scritto questa canzone ...

MotoGP 2019 - Lorenzo a Sky : le foto del backstage : Jorge Lorenzo, dal 2019 al fianco di Marc Marquez in Honda, protagonista a Sky Sport24: intervistato in diretta da Antonio Boselli e Vera Spadini, ha raccontato il delicato momento che sta ...

Chiara Ferragni svela i segreti del suo make-up : il backstage di 'Beauty Bites' : Due giorni di masterclass Beauty Bites per Chiara Ferragni e Manuel Mameli . Il 9 e il 10 febbraio, con un costo compreso tra i 350 e i 650 euro, si possono conoscere i segreti di bellezza e makeup ...

Wanda Nara si fa ‘sculacciare’ dietro le quinte - il VIDEO del suo sexy backstage : Wanda Nara, nel backstage di un servizio fotografico, si fa sculacciare dal suo truccatore personale: il sexy VIDEO finisce sui social “Questa non è violenza, è il suo modo di dare amore“. Così Wanda Nara commenta il VIDEO postato sul suo profilo Instagram del backstage di uno dei suoi servizi fotografici in cui il suo truccatore la ‘sculaccia’. Mentre è intento a passare la crema sul lato b della moglie di Icardi, ...

Taylor Mega - backstage bollente/ Video - seminuda : servizio fotografico sexy prima dell'Isola dei Famosi 2019 : Taylor Mega, prossima concorrente de L'Isola dei Famosi 2019, ha avuto modo di 'concedersi' un servizio fotografico decisamente bollente.

Lato b e décolleté in bella mostra - Wanda Nara esagera nel backstage del sexy servizio fotografico [VIDEO] : Wanda Nara super sexy nel backstage del servizio fotografico di cui è stata protagonista in Argentina: forme esagerate per la moglie di Icardi Wanda Nara è in Argentina non solo per trascorrere le sue vacanze insieme alla propria famiglia, ma anche per lavorare. La moglie di Mauro Icardi si è presentata questa mattina su un set fotografico in cui è stata protagonista un servizio di moda ed in cui si è mostrata in abiti succinti. La bionda ...

Il backstage del video di Thank U - Next di Ariana Grande con gli errori e le scene tagliate : Nelle ultime ore, Ariana Grande ha pubblicato il backstage del video di Thank U, Next. Al suo interno tutti gli errori durante le riprese e anche alcune scene che sono state poi tagliate dal video ufficiale. In attesa del suo nuovo album che l’artista avrebbe voluto rilasciare per la fine dell’anno, nonostante non abbia potuto per questioni discografiche, il singolo Thank U, Next continua a raggiungere grandi traguardi e a segnare record mai ...