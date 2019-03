Iemmello | ' Sono schifato'

Attentato Foggia - Iemmello sbotta : “sono schifato” [FOTO] : Attentato Foggia – Sono ore di grande tensione in casa Foggia, i calciatori hanno dovuto fare i conti con un pesantissimo Attentato dopo la sconfitta contro il Lecce, in fiamme l’auto dell’attaccante Iemmello. Il calciatore nelle ultime ore ha deciso di sbottare, ecco il pesante messaggio su Instagram: “Alcune dichiarazioni che sono uscite sicuramente non sono mie anche perché altrimenti le avreste lette qui. Detto ...