I social hanno dato diritto di parola a legioni di imbecilli | ci disse Umberto Eco

Facebook : nell’ultimo anno 15milioni di utenti hanno abbandonato il social : Una ricerca di Edison Research ha reso noto che, negli Stati Uniti, Facebook ha perso 15 milioni di utenti rispetto al 2017. Le perdite più pesanti sono quelle che riguardano i più giovani: il 79% degli utenti tra i 12 e i 34 anni lo utilizzavano nel 2017, mentre oggi lo fa il 62%. I fedelissimi rimangono quelli della fascia dei 35-54 anni, la più affezionata, con il 69% del totale. In crescita anche gli over 55 (dal 49 al 53%). “Quindici ...

Il nuovo trend si chiama "Cheese Challenge" e per il Washington Post dimostra che i social ci hanno abbrutito : "L'umanità è condannata": questo il titolo dell'articolo in cui il Washington Post parla dell'ultima tendenza dei social network, la cosiddetta "Cheese Challenge". La nuova sfida diffusa su vari canali online è stata inaugurata negli Stati Uniti. In cosa consista è presto detto: gli utenti si riprendono mentre lanciano una fetta di formaggio sulla faccia di bambini molto piccoli per testarne la reazione.Qualche bimbo ...

Luke Perry : da Leonardo DiCaprio a Stephen King - ecco le star di Hollywood che hanno reso omaggio all’attore sui social : Luke Perry, il ricordo di Ian Ziering che scrive su Instagram: “Merita un posto vicino a Dio” I fan piangono Luke Perry, l’attore di Riverdale, famoso per aver interpretato Dylan in Beverly Hills 90210, è morto il 4 marzo all’età di 52 anni. Tante le star di Hollywood che, attraverso Instagram e Twitter, hanno dedicato a Luke Perry un ... Leggi tuttoLuke Perry: da Leonardo DiCaprio a Stephen King, ecco le star di Hollywood che ...

Spalletti : «Icardi? D'ora in poi parlerò solo di quelli che ci sono e hanno a cuore l'Inter». Stizza social di Wanda : Per dimenticare Abisso , e tutti i suoi errori, all'Inter non resta che tornare a vincere. A cominciare da venerdì sera a Cagliari, tappa di avvicinamento, molto importante, alla trasferta di Europa ...

In Uganda - 2 - 5 milioni di persone hanno lasciato Internet per evitare la tassa sui social media : In Uganda molti utenti stanno abbandonando Internet dopo l’introduzione di una tassa sui social media e sulle transizioni di denaro: a partire dallo scorso luglio tutti gli utenti che vogliono usare le piattaforme online – sono più di 60 quelle

In Uganda - 2 - 5 milioni di persone hanno lasciando Internet per evitare la tassa sui social media : In Uganda molti utenti stanno abbandonando Internet dopo l’introduzione di una tassa sui social media e sulle transizioni di denaro: a partire dallo scorso luglio tutti gli utenti che vogliono usare le piattaforme online – sono più di 60 quelle

Calogero e Valentina dopo C'è posta per te - le accuse social : 'Lo hanno fatto per business' : Ieri sera, in prime time su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di C'è posta per te, il fortunatissimo people show del sabato condotto da Maria De Filippi, che anche questa settimana ha raccontato al suo pubblico diverse storie. Una di queste è quella che vede protagonisti Calogero e Valentina. Lui ha chiesto aiuto alla redazione del people show di Canale 5 per recuperare il suo rapporto con la fidanzata, la quale lo aveva lasciato dopo ...

Anche le imprese hanno un'anima E funzionano da ascensore sociale : ... che è al centro - come spiega Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli e vicepresidente di Assolombarda - di un «sistema di relazioni che nella trasformazione digitale dell'economia, tra robotica,...

U&D - Oscar e Eleonora assenti nello speciale - lei sui social : 'Non hanno pensato a noi' : A qualche giorno dalla messa in onda della prima puntata serale di Uomini e Donne, alcuni fan hanno sollevato una piccola polemica sui social network: in tanti, infatti, si sono accorti dell'assenza di due storici protagonisti della trasmissione tra le coppie presenti alla scelta di Teresa Langella. Stiamo parlando di Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, che pare non siano stati proprio invitati dalla redazione a partecipare al format di Canale ...

(VIDEO) Disprezzo Berlusconi verso i Grillini : “Hanno odio sociale contro gli imprenditori” : Berlusconi disprezza i 5 stelle che a detta sua, si vantano di essere comunisti “Ieri ho sentito un 5 Stelle vantarsi di essere comunista. Loro hanno difetti peggiori dei comunisti che mi spinsero a salvere l’Italia nel ’94, sono mossi da odio sociale verso gli imprenditori.” Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi durante un evento a Teramo in sostegno del candidato Presidente del centrodestra alle Regionali ...

Rivolta social contro i due che hanno sparato a Bortuzzo : insulti e minacce su facebook : ROMA 'Fate un grandissimo favore all'umanità, al mondo e all'Italia. Suicidatevi '. Mentre la giustizia dei Tribunali si mette in moto per giudicare Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, i due rei confessi dell'agguato all'Axa a colpi di pistola che ...

Manuel Bortuzzo - chi sono i finti boss che gli hanno sparato : sui social orologi d'oro e pistole : Dito medio e foto dei neonati. Orecchini, anelli e rolex daytona ostentati, tatuaggi ovunque, atteggiamenti da boss. Ecco chi ha sparato sabato scorso a Manuel Bortuzzo: si chiamano Lorenzo Marinelli...

Effetto shutdown - Trump a picco nei sondaggi ma... Quello che non hanno capito i socialisti dem : Ciechi davanti al 'modello Venezuela' che sta mostrando al mondo dove si finisce quando si scherza con il socialismo. Glauco Maggi

Giampiero Galeazzi : "Un errore presentarmi a Domenica In sulla sedia a rotelle... Sui social - mi hanno fatto il funerale!" : Giampiero Galeazzi è tornato oggi a Domenica In dopo aver presenziato all'ultima puntata del 2018 del contenitore Domenicale condotto da Mara Venier e in onda su Rai 1, andata in onda lo scorso 30 dicembre.Durante l'intervista andata in onda oggi, la Venier ha avuto un momento di commozione che l'ha costretta ad abbandonare lo studio per qualche minuto. Ciò che è accaduto è stato prontamente documentato dai colleghi di TvBlog.prosegui la ...