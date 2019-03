I campi da tennis al coperto di Olbia diventano realtà | come funzioneranno

Tennistavolo - campionati Italiani Assoluti Bolzano 2019 : conferma di Giorgia Piccolin - torna a vincere Leonardo Mutti : Giorgia Piccolin si conferma campionessa d’Italia di Tennistavolo, ma quest’anno per la prima volta lo fa con le insegne dell’Esercito, mentre al maschile torna sul tetto nazionale Leonardo Mutti, dell’Aeronautica Militare, che in finale supera il fratello Matteo in maniera anche abbastanza netta. A Bolzano sono stati assegnati oggi i titoli del pongismo tricolore: nel torneo femminile Giorgia Piccolin (Centro Sportivo ...

Tennis - WTA 125K Indian Wells 2019 : Sara Errani esce al primo turno. Era la campionessa in carica - precipiterà in classifica : Sara Errani esce al primo turno del WTA 125K di Indian Wells, torneo in cui era campionessa in carica, e questa prematura eliminazione le costa ben 165 punti in classifica, facendola scendere da 412 a quota 247, perdendo circa 100 posizioni e passando dal numero 143 al 235, ma altre atlete potrebbero ancora scavalcarla. L’azzurra viene sconfitta nella notte italiana dalla statunitense Allie Kiick, che prima dell’incontro la seguiva ...

Tennistavolo : scontro in casa per l'Arma di Taggia nei campionati di Serie D1 e D2 - Foto - : Si è giocata sabato scorso, alla palestra del Tennistavolo Arma di Taggia la 2a giornata del campionato 2018/2019, che questa volta vedeva l'incontro delle squadre A contro le B del sodalizio armese. ...

Tennis : Cecchinato di lusso - campione a Buenos Aires : Buenos Aires - Tre titoli in tre finali. Tre indizi che provano una mentalità vincente quando la partita conta. Marco Cecchinato domina Diego Schwartzman 6-1 6-2 e conquista il primo trofeo stagionale ...

Djokovic-Federer-Nadal - mai nessuno come loro. Così tre tennisti hanno spazzato via generazioni di campioni : La migliore epoca tennistica di tutti i tempi. Sostenuta da molti in passato, questa investitura trova nell’Australian Open 2019 la sua ufficialità. Il settimo titolo a Melbourne di Novak Djokovic (record assoluto davanti a Roy Emerson e Roger Federer, fermi a quota sei titoli), arrivato al termine di una partita dominata contro Rafael Nadal per 6-3 6-2 6-3, equivale infatti al 15esimo trionfo del Grande Slam e al terzo posto solitario del ...

Peugeot - nuova campagna pubblicitaria con campioni tennis : Peugeot prosegue il suo impegno nel mondo del tennis con una campagna pubblicitaria 2019 incentrata sul futuro del marchio. Svelata in occasione del primo grande Slam 2019, la campagna si declina in due film che mettono in scena due dei ...