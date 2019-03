Huawei pensa che gli smartphone pieghevoli “economici” siano vicini e rivela un sistema

Meglio Huawei Mate 20 Pro di P20 P20? DxOMark non la pensa così : pensavate che Huawei Mate 20 Pro avrebbe stracciato P20 Pro? Non è stato così, almeno secondo i test svolti da DxOMark, che, nonostante l'annuncio da parte del produttore cinese circa l'assenza del suo ultimo top di gamma nelle tabelle del noto laboratorio per via del punteggio fin troppo alto che avrebbe ottenuto (facendo sfigurare tutti gli altri smartphone, compresi quelli proprietari), ha voluto analizzare comunque le prestazioni ...