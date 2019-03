Huawei Mate 20 | superate 100 milioni di unità spedite nel mondo

Tutto da rifare per il Samsung Galaxy Fold - il prossimo smartphone pieghevole sarà un Huawei Mate X? : Per quanto il Samsung Galaxy Fold non sia ancora stato lanciato sul mercato, già il suo successo commerciale è messo fortemente in discussione. La soluzione trovata dal produttore sudcoreano per il suo smartphone pieghevole è stata molto criticata e pure considerata meno innovativa di quella proposta da Huawei per il suo Mate X. La conseguenza è che ora proprio Samsung starebbe già lavorando ad un prototipo ben diverso di dispositivo Foldable e ...

Huawei : grande successo per i dispositivi Mate 20. 10 milioni in meno di 5 mesi : Nel vastissimo e popolato universo della tecnologia mobile, Huawei è riuscita in pochi anni a consolidare la sua posizione, facendosi strada in un settore molto competitivo ritagliandosi uno spazio importante e in continua crescita, non solo in Cina, ma anche nel resto del mondo. Questa espansione è da attribuire alla crescente qualità dei prodotti realizzati dal produttore cinese che si rivolgono praticamente ad ogni fascia di pubblico, ...

Un brevetto Samsung rivela che il suo prossimo smartphone pieghevole sarà ispirato a Huawei Mate X : Uno dei brevetti Samsung individuati da LetsGoDigital rivela come potrebbe apparire il futuro smartphone pieghevole del colosso sudcoreano, che potrebbe avere un design molto simile a quello di Huawei Mate X. L'articolo Un brevetto Samsung rivela che il suo prossimo smartphone pieghevole sarà ispirato a Huawei Mate X proviene da TuttoAndroid.

I modelli di punta della serie Huawei Mate 20 superano 10 milioni di unità spedite : Huawei ha annunciato che gli smartphone di punta della serie Huawei Mate 20 hanno superato quota 10 milioni di unità spedite in 4 mesi e mezzo L'articolo I modelli di punta della serie Huawei Mate 20 superano 10 milioni di unità spedite proviene da TuttoAndroid.

Non conosce limiti il Huawei Mate 20 : numeri record dopo 4 mesi : Un successo strepitoso quello fatto registrare da Huawei Mate 20, visti i dati sulle vendite da poco pubblicati dal produttore cinese. Prima della presentazione ufficiale della serie dei P30, attesa per il 26 marzo a Parigi, l'azienda ha deciso fosse opportuno e doveroso comunicare le informazioni relative alle spedizioni complessive dell'attuale top di gamma Mate: più di 10 milioni di unità sono state fatte recapitare, un numero che vede ...

Che numeri per la serie Huawei Mate 20 : oltre 10 milioni di unità spedite in 4 mesi! : Le ottime prestazioni di vendita sono state registrate in tutto il mondo, ma specialmente in Cina , dove la serie Mate 20 ha raggiunto un vero e proprio record , superando le vendite dei precedenti ...

Arriverà sul mercato a fine anno il nuovo Huawei Mate X : Si apre a falco, raddoppiando la sua grandezza, il nuovo smartphone Huawei Mate X. E 5G, compatibile con le nuove reti cellulari

Un passo avanti il Huawei Mate 20 Pro : OTA in Italia di B198 : La notifica OTA relativa all'aggiornamento Huawei Mate 20 Pro al pacchetto 9.0.0.198(C432E10R1P16), di cui vi avevamo riportato i primi dettagli nella giornata del 7 marzo, in virtù delle prime segnalazioni registrate in territorio tedesco (come riportato dal noto portale di informazione locale 'Huaweiblog.de'). Adesso siamo in grado di analizzare più da vicino il firmware, essendo entrato nella portata del mercato Italiano. In realtà, pur ...

Più tranquilla l’utenza Huawei Mate 10 Lite : aggiornamento con EMUI 9 confermato - ufficiale : Da alcune settimane a questa parte si parla decisamente di meno del cosiddetto Huawei Mate 10 Lite. Lo smartphone è molto popolare in Italia, ma l'ultimo aggiornamento risale a circa un mese e mezzo fa, come potrete notare anche dall'approfondimento che abbiamo condiviso con voi a suo tempo. Si trattava di una patch secondaria, che lasciava ancora senza risposta la domanda relativa alla presunta compatibilità tra il device e Android Pie. ...

Huawei Mate X : primo incontro con lo smartphone che si piega [anteprima video] : Huawei Mate X ha fatto tappa a Milano dove è approdato con uno dei 15 dispositivi al momento disponibili in tutto il mondo. E noi non potevamo farci sfuggire l'occasione di stringerlo fra le mani in anteprima, provarne le funzionalità e darvi un resoconto di questo incontro ravvicinato. Huawei Mate X: la scheda ...

Questo è Huawei Mate X - abbiamo provato il pieghevole che convince di più! : Huawei Mate X non è il primo pieghevole al mondo ma è uno dei primi su cui abbiamo potuto mettere mano e la sensazione è stata davvero entusiasmante. Piegare uno smartphone volontariamente è un gesto nuovo, inusueto, se fino ad oggi il rischio di romperlo era una certezza con questi nuovi pieghevoli riscriviamo letteralmente una […] L'articolo Questo è Huawei Mate X, abbiamo provato il pieghevole che convince di più! proviene da ...

Smartphone Android in offerta oggi 8 marzo : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi MIX 2s - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy A7 e tanti altri : oggi sono in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2s, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2, Samsung Galaxy A7 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 marzo: Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2s, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy A7 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Mate X - 5 cose che ancora non sapevi sul pieghevole Huawei : Huawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XHuawei Mate XAbbiamo messo le mani sull’oggetto più chiacchierato e commentato dell’ultimo Mobile World Congress. Dopo averlo visto molto da vicino a Barcellona, ma senza poterlo realmente provare, abbiamo finalmente passato un quarto d’ora a tu per tu con il Mate X. Il dispositivo con cui abbiamo interagito, va detto, è ancora un prototipo quindi ...

Samsung Galaxy S10e - S10 - S10+ e Huawei Mate 20 - ecco i prezzi per acquistarli con TIM : Volete acquistare Samsung Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ o Huawei Mate 20 a rate con TIM? ecco tutti i prezzi e le opzioni disponibili. L'articolo Samsung Galaxy S10e, S10, S10+ e Huawei Mate 20, ecco i prezzi per acquistarli con TIM proviene da TuttoAndroid.