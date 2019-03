HONOR 8A è un nuovo entry level con singola fotocamera posteriore e notch a goccia

AU Optronics svela un nuovo display da 6 - 2 pollici con foro più piccolo di quello di HONOR V20 : AU Optronics ha svela to un altro schermo LTPS con foro con diagonale da 6,2 pollici e aspect ratio in 21:9. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo AU Optronics svela un nuovo display da 6,2 pollici con foro più piccolo di quello di Honor V20 proviene da TuttoAndroid.

HONOR View 20 in Italia a 700 euro con foro sullo schermo e nuovo design : Il nuovo smartphone Honor View 20 annunciato ieri in anteprima a Parigi è già in vendita Italia . Costa 699,90 euro nella versione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Per ora questa è l’unica configurazione disponibile, nelle varianti di colore nero (Midnight Black) e blu (Phantom Blue). La quotazione ufficiale è al di sotto di quelle di molti concorrenti diretti, nonostante sia lievitata rispetto alla generazione ...

HONOR 8X sarà presto disponibile in un nuovo colore Phantom Blue : Per suscitare più attenzione su Honor 8X, la società lancerà presto questo smartphone con un nuovo colore denominato Phantom Blue. Per coloro che non sono rimasti impressionati dai colori disponibili in precedenza, Honor ha annunciato il nuovo colore al CES 2019. L'articolo Honor 8X sarà presto disponibile in un nuovo colore Phantom Blue proviene da TuttoAndroid.