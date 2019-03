Hockey ghiaccio | scattano i quarti di finale della EBEL 2019 Bolzano vuole confermare il

Hockey ghiaccio - Alps Hockey League 2019 : iniziano i playoff - il calendario ed il programma completo : Ci siamo! Dopo una lunghissima regular season è tempo di fare sul serio nella Alps Hockey League 2019: iniziano i playoff! Dopo un campionato iniziato il 15 settembre, che ci ha regalato 44 giornate, ora le otto classificate tra il quinto ed il 12esimo posto incroceranno i bastoni per andare a raggiungere i quarti di finale che daranno il via al tabellone che andrà ad eleggere la squadra campione di questa Lega transazionale. Le sfide dei ...

Hockey ghiaccio : Bolzano silura coach Kai Suikkanen - al suo posto Clayton Beddoes! : Una notizia “bomba” scuote il panorama dell‘Hockey su ghiaccio italiano. Dopo una serie di 5 sconfitte consecutive nel Pick Round, primo atto dei playoff della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019, l’HCB Alto Adige Alperia ha comunicato di avere sollevato dall’incarico coach Kai Suikkanen. Davvero un colpo a sensazione, proprio nel bel mezzo della fase clou del campionato. Al suo posto Clayton Beddoes, attuale ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano perde anche nell’ultima giornata e conclude il Pick Round all’ultimo posto : Si è conclusa stasera la seconda fase del campionato austriaco di EBEL: Bolzano cade anche in casa del Graz per 6-3 e si classifica ultima nel girone di Pick Round. Le Foxes, quindi, andranno incontro ad un quarto di finale molto arduo, anche se non è ancora possibile stabilire la rivale, in quanto bisognerà attendere le scelte delle prime 4 classificate (Vienna, Graz, Klagenfurt e Fahervar AV19). La sfida per la compagine azzurra si mette ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : nell’ultima giornata di regular season vincono Ritten - Asiago e Vipiteno - sconfitte Valpusteria - Cortina - Gherdeina e Milano : Si è conclusa stasera la regular season del torneo europeo di Alps League 2019: il prossimo turno vedrà impegnate le squadre classificate dalla quinta alla dodicesima piazza in campionato, mentre le prime quattro scenderanno in campo nel turno successivo ancora. Il successo più importante di serata l’ottiene Asiago che, vincendo a Kitzbuhel per 6-1, difende il quarto posto dall’attacco dei Rittner Buam, vittoriosi per 3-0 sul campo ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano perde ancora nella penultima giornata del Pick Round : Si è disputata stasera la nona e penultima giornata del Pick Round di EBEL 2019: Bolzano crolla per la settima volta, in casa per 6-3 contro la capolista Vienna, al nono successo in altrettante partite. Ora in classifica le Foxes scivolano in ultima posizione, scavalcate dagli ungheresi del Fehervar AV19, i quali vincono in casa contro il Graz per 4-1. La partita tra Bolzano e Vienna è davvero senza storia: gli austriaci partono a razzo e ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : vittorie per Vipiteno e Renon - cadono Asiago e Cortina - Fassa torna al successo dopo 19 ko di fila : Tutti in campo per la 43esima e penultima giornata della stagione regolare nella Alps Hockey League 2018/19. Ormai tutto è deciso, rimangono poche cose da delinearsi in classifica, per cui diverse squadre giocano solamente con la testa ai playoff. Vincono Vipiteno e Renon, mentre Fassa torna al successo dopo ben 19 sconfitte di fila. cadono Asiago, Cortina e Gherdeina. EC KAC II – Vipiteno Broncos 0-3. Gli altoatesini dovevano vincere per ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano perde in rimonta anche a Fehervar e ora la Top4 è sempre più distante : Prosegue il brutto momento dell’HCB Alto Adige Alperia, che cade anche in casa del Fehervar per 4-2, e ora la Top4 del Pick Round dei playoff della Erste Bank EisHockey Liga – EBEL 2019 si allontana sempre più. Bolzano, infatti, subisce la terza sconfitta consecutiva, e non riesce ad accorciare il gap nei confronti del Red Bull Salisburgo. Il match odierno vedeva impegnata la formazione di Kai Suikkanen (che presentava diverse ...

Hockey ghiaccio - Alps 2019 : Asiago si aggiudica lo scontro diretto con Ritten - colpo di Milano in casa di Vipiteno - vittoria di Valpusteria - Cortina perde ai rigori - disfatta Fassa : Serata ricca di match di Alps League quella di oggi. Su tutti lo scontro diretto per il quarto posto in classifica tra Ritten e Asiago, vinto dagli ospiti con il punteggio di 5-4. L’altro derby di giornata, Vipiteno-Milano, ha visto la clamorosa vittoria dei meneghini per 3-2, che restano penultimi. Valpusteria continua a vincere, stavolta a Kitzbuhel per 4-3 al supplementare. Cortina cede ai rigori con gli austriaci del Feldkirch dopo il ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : Bolzano cade nettamente a Klagenfurt e ora la classifica si complica : Sesto turno del Pick Round, Platzierungsrunde della EBEL- Erste Bank EisHockey Liga 2019 con Bolzano che era di scena a Klagenfurt per dare continuità ai quattro punti conquistati nelle ultime due uscite con il 2-1 ottenuto proprio contro l’EC KAC che ha rappresentato il primo successo stagionale contro gli austriaci. Il bis, per la squadra di coach Kai Suikkanen, tuttavia, non è arrivato, dato che l’EC KAC ha vinto in casa con il ...

Hockey ghiaccio - Alps 2019 : sconfitta pesante di Ritten in casa del Salisburgo - Milano batte Fassa al supplementare : Si sono disputati due match di Alps League questa sera: Salisburgo-Ritten e Milano-Fassa. Nello scontro diretto per il terzo posto la spuntano gli austriaci per 3-2, al termine di una partita molto tirata, mentre nella sfida tra le ultime due della classe successo interno dei rossoblu che superano i Falcons all’overtime con il punteggio di 6-5. Partiamo dal big match: i padroni di casa partono fortissimo e nei primi 5 minuti si ritrovano ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Asiago demolisce il Bregenzerwald - Gherdeina sconfitta dal Kitzbuhel : Si sono disputati due match di Alps League questa sera: Bregenzerwald-Asiago e Gherdeina-Kitzbuhel. La Migross ottiene una vittoria importantissima (0-6) che permette agli stellati di raggiungere il Ritten in quarta posizione, piazza che garantisce l’accesso diretto ai quarti della competizione. I gardenesi, invece, soccombono in casa per 1-5, anche se la sconfitta è indolore in quanto la compagine italiana è già certa dell’accesso ...

Hockey ghiaccio - Alps League 2019 : Milano viene demolita a Jesenice ed è la 10a sconfitta di fila : L’Alps Hockey League 2018/19 prosegue a ritmo serrato nei suoi appuntamenti. Questa sera si è disputato un anticipo del 43esimo turno. L’Hockey Milano Rossoblù apriva la sua settimana, che lo vedrà sul ghiaccio in altre due occasioni, ed era di scena alla Dvorana Podmežakla di Jesenice (Slovenia). I Red Steelers non hanno lasciato scampo ai brianzoli nel loro ultimo incontro casalingo, dominando la scena sin dall’avvio e ...

Hockey ghiaccio - EBEL 2019 : vitale successo di Bolzano contro gli austriaci del Klagenfurt : Si è disputata stasera la quinta giornata della Fase Vincitori del campionato austriaco di EBEL 2019: Bolzano ottiene un successo importantissimo tra le mura amiche ai danni del Klagenfurt con il punteggio di 2-1 e conclude il girone di andata con due vittorie e tre sconfitte con annesso quarto posto in classifica, in virtù della sorprendente sconfitta casalinga del Salisburgo per 4-1 per mano degli ungheresi del Fehervar AV19, fanalino di coda. ...