Hiv - un’iniezione mensile ha la stessa efficacia delle pillole quotidiane : Sottoporsi a un’iniezione mensile oppure assumere pillole per 365 giorni all’anno? Per i pazienti affetti da hiv non ci sono dubbi: sarebbe meglio la prima opzione. A dimostrarlo sono stati due nuovi studi ( Flair e Atlas) presentati nei giorni scorsi durante la conferenza annuale Croi (Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections) tenuta a Seattle, Washington, secondo i quali i farmaci a lunga durata d’azione sono ...