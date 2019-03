Guaidò: stato emergenza per blackout

Juan, il presidente del Parlamento venezuelano autoproclamatosi presidente,chiederà nelle prossime ore, lodi "nazionale" per il paese in una sessione speciale del Parlamento. Una richiesta -riporta la Cnn- dettata dalche continua a lasciare al buio completo 16 stati del Venezuela, mentre altri sei hanno solo parzialmente l'energia elettrica. Secondo, ilè cofinora al settore privato 400 milioni di dollari.(Di lunedì 11 marzo 2019)

