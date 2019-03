Gravidanza | anche una sola sigaretta aumenta il rischio di morte improvvisa del bambino

New York - nuova legge sull'aborto : si potrà abortire anche al nono mese di Gravidanza - ma solo in certi casi - : Presto le donne al nono mese di gravidanza potranno legalmente interrompere la loro gravidanza e decidere di non mettere al mondo il loro bambino, seppur ormai a poche settimane , o addirittura giorni, dal parto. Succede nello Stato di New York dove un disegno di legge proposto dai Democratici è attualmente al vaglio del ...

