Governo | Gomez su La7 | “Regole Ue consentono a Paese in recessione di cambiare parametri

ilfattoquotidiano

"M5s-Lega? Col tempo possono succedere tante cose. Quel che è certo, secondo me, è che in questo momento i 5 Stelle e la Lega devono sperare di arrivare al 2020, fare la seconda finanziaria, vedere come andrà l'anno economico. E poi se ne riparla". Sono le parole pronunciate a Tagadà (La7) da Peter, direttore de ilfattoquotidiano.it e di FQ Millennium, sul destino futuro delgialloverde.Circa le previsioni pessimistiche sul varo di una seconda finanziaria,spiega: "I conti vanno fatti bene, perché le regole europee prevedono che, in caso di rallentamento dell'Europa e in caso didel, icambino. Non tutti i calcoli che vengono effettuati oggi sono esattamente corretti dal punto di vista economico. Dovranno avere un po' di fortuna. Una seconda manovra sarà necessaria, ma probabilmente non sarà così grossa come scrivono oggi i ...

