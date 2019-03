Gossip U&D | Andrea scopre che Teresa ha mandato un sms ad Antonio

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e nel corso del pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico, ricca di colpi di scena. I protagonisti di questo nuovo appuntamento sono statiDal Corso eLangella, la coppia più chiacchierata e discussa del momento dopo il clamoroso rifiuto di lui alla scelta finale. In un primo momento i due hanno svelato al pubblico le novità positive che li riguardavano ma poi c'è stato il 'colpo basso' diche ha tirato in ballo anche, l'ex corteggiatore diarrivato con lui al duello finale in villa.Il bacio tra, poi lo scontro a U&D Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne di questo pomeriggio rivelano cheha confessato di aver trascorso due giorni in compagnia di, in quanto non aveva gradito il modo in cui si erano ...

MichelleGossip : U&D, Gemma Galgani rifiuta Rocco in diretta: 'Mi fai pena' - berta95italy : U&D, trono over: Gemma si sente presa in giro da Rocco, Riccardo furioso con David - franbellino : U&D, Tina Cipollari fa piangere Teresa Langella: «Sei una persona cattiva» - -