Golf | Molinari ora è 7 o nel mondo

Golf - Molinari da impazzire : giro in -8 e trionfo nell'Arnold Palmer : Semplicemente straordinario. Francesco Molinari ha fame, ha voglia. Francesco Molinari inizia il suo 2019 come ha vissuto il 2018: stupendo a suon di giornate memorabili. E' trionfo del campione ...

Golf - PGA Tour 2019 : FRANCESCO MOLINARI IN PARADISO! Vinto l’Arnold Palmer Invitational! Clamorosa rimonta nell’ultimo giro! : Se ventiquattr’ore fa avessero detto a FRANCESCO MOLINARI, diciassettesimo alla fine del terzo giro, “tu domani uscirai di qui da vincitore”, probabilmente avrebbe ricevuto in risposta, come minimo, una risata sarcastica. E invece è proprio quello che accade: l’azzurro vince l’Arnold Palmer Invitational con un’incredibile rimonta e un giro in -8 con tutti birdie, nessun bogey e una serie di colpi di ...

Golf - PGA Tour 2019 : Matthew Fitzpatrick balza al comando dell’Arnold Palmer Invitational - perde qualche posizione Francesco Molinari : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro dell’Arnold Palmer Invitational 2019, torneo del PGA Tour di Golf in scena in questi giorni presso il Bay Hill Club & Lodge di Orlando, in Florida (Stati Uniti). Terza giornata ricca di colpi di scena e di stravolgimenti nelle posizioni di vertice della classifica. Sia l’inglese Tommy Fleetwood sia lo statunitense Keegan Bradley, in testa con margine dopo le prime 36 buche, hanno ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari sale al 3° dopo dopo due giri dell’Arnold Palmer Invitational : Buone notizie dall’Arnold Palmer Invitational, torneo di Golf del circuito PGA Tour: dopo due giri Francesco Molinari sale in terza posizione, guadagnandone cinque, anche se il duo di testa appare lontano. L’italiano deve dividere l’ultimo gradino del podio virtuale con altri cinque colleghi. In testa, dopo due giri, con 135 colpi (-9) troviamo l’inglese Tommy Fleetwood e lo statunitense Keegan Bradley, mentre, come ...

Golf – Francesco Molinari protagonista dell’Arnold Palmer Invitational : ottima partenza e ‘hole in one’ per l’azzurro : Francesco Molinari ottavo nell’Arnold Palmer Invitational: l’azzurro parte bene e realizza un fantastisco ‘hole in one’. In vetta c’è Rafa Cabrera Bello Francesco Molinari grande protagonista nel primo giro dell’Arnold Palmer Invitational, che ha concluso all’ottavo posto con 69 (-3) colpi dopo aver realizzato una spettacolare “hole in one””. Sul percorso del Bay Hill Club & Lodge (par 72) di Orlando in Florida, ...

Golf - PGA Tour 2019 : Francesco Molinari ottavo dopo il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational - in testa Rafa Cabrera Bello : Il primo giro dell’Arnold Palmer Invitational, sul par 72 del Bay Hill Club and Lodge di Orlando, si conclude con la presa della testa di un ottimo Rafa Cabrera Bello: lo spagnolo, che non si vedeva ai piani alti da un po’ di tempo, chiude le prime 18 buche in 65 colpi, precedendo l’americano Keegan Bradley, secondo a -5. Al terzo posto, oltre agli uomini di casa Phil Mickelson, Bubba Watson, Billy Horschel e Patrick Rodgers, ...

