Gli autori di Pokemon GO condividono nuovi dettagli su Harry Potter | Wizards Unite

Isola dei Famosi 2019 - Riccardo FoGli umiliato in diretta : Mediaset rimuove capoprogetto e autori : Dopo l’umiliazione in diretta durante l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2019 di Riccardo Fogli, “rotolano” le prime teste. E’ di pochi minuti fa una nota stampa di Mediaset che annuncia l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato. «A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi – si legge nella nota – hanno coinvolto ...

Decisione Mediaset : allontanati Gli autori dell'Isola per il caso Fogli-Corona : Mediaset, in seguito all'increscioso episodio televisivo verificatosi durante l'ultima puntata del reality L'Isola dei Famosi ai danni di Riccardo Fogli naufrago in Honduras, ha rilasciato una nota in cui ha informato il pubblico che la capoprogetto Cristiana Farina e alcuni autori sono stati allontanati dal programma con effetto immediato. Il web dopo la puntata di lunedì scorso dell'Isola dei Famosi era insorto contro la produzione per avere ...

Isola dei Famosi - ecco chi sono due tra Gli autori “fatti fuori” dal programma : Cristiana Farina - Gabriele Parpiglia (amico di Corona) : Mercoledì 6 marzo, alle 17.13 Mediaset dirama un comunicato stampa: “A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi hanno coinvolto il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato.” Poche parole ma di peso: cadono teste dopo l’umiliazione riservata in diretta al cantante dai Pooh da Fabrizio Corona. ...

