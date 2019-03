Giuliano Sangiorgi e Marco D’Amore di nuovo insieme per Pino Daniele sul palco dei

LaCasaSiamoTutte : In concerto a Radio2 Live l’8 marzo con Emma - Giuliano Sangiorgi - Fiorella Mannoia e tanti altri : LaCasaSiamoTutte: In concerto a Radio2 Live l'8 marzo in occasione della Festa della Donna porta on air lo spettacolo del 26 gennaio che si è tenuto presso la Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Tra gli ospiti compaiono Fiorella Mannoia, Paola Turci, Giuliano Sangiorgi, Noemi, Emma, Nicky Nicolai, Stefano Di Battista e Luca Barbarossa, che per l'occasione ha portato sul palco la Social Band di Radio2 con la quale sono ...

Il ritorno di Lele sul palco dei Negramaro a Milano - video in Cosa c’è dall’altra parte con Giuliano Sangiorgi : Dopo aver partecipato al debutto alla data zero di Rimini è apparso anche al Mediolanum: il ritorno di Lele sul palco dei Negramaro a Milano per il primo dei due concerti in città è stato accolto con l'abbraccio entusiasta e commosso del pubblico. Mercoledì 27 febbraio la band si è esibita al Mediolanum Forum di Assago nell'ambito dell'Amore che Torni Tour Indoor 2019, la tournée nei palasport italiani che fa seguito a quella estiva negli ...

Negramaro - il fratello di Giuliano Sangiorgi candidato sindaco in Salento per il centrosinistra : Salvatore Sangiorgi corre a Copertino. Si occupa di diritto amministrativo e insieme al fratello Luigi, candidatosi consigliere comunale nel 2017 a Lecce: è socio con i fratelli della Sangiorgi edizioni musicali srl

Tutti gli artisti di C’è da fare per Genova - da Giorgia e Fiorella Mannoia a Giuliano Sangiorgi uniti per il Ponte Morandi : Sono annunciati gli artisti di C'è da fare per Genova, nuovo brano di solidarietà in uscita il 22 febbraio a seguito del progetto di Paolo Kessisoglu. Gianni Morandi, Gino Paoli, Fiorella Mannoia, Giorgia, Ivano Fossati, Izi, Lo Stato Sociale e tanti altri che attendono di essere resi ufficiali sono pronti a prendere parte al progetto a supporto delle vittime del crollo del Ponte Morandi con l'incasso totalmente destinato all'associazione ...

Il risveglio di Lele dei Negramaro raccontato da Giuliano Sangiorgi : “Mio padre l’ha rispedito a calci da noi” : L'apparizione, seppur breve, di Lele dei Negramaro sul palco della prima data del nuovo tour nei palasport è stato uno dei momenti di massima felicità per la band e per il suo pubblico dopo mesi drammatici. La data zero del 14 febbraio a Rimini è stata segnata dalle lacrime di Spedicato nel ringraziare il pubblico promettendo che tornerà presto a suonare, anche se non prenderà parte alle prossime date di questo tour perché ancora impegnato nella ...

Negramaro - a sorpresa sul palco a Rimini c’è Lele Spedicato : il commosso abbraccio con Giuliano Sangiorgi : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, è tornato a sorpresa sul palco. Dopo l’emorragia cerebrale che l’ha colpito il 17 settembre scorso, il 38enne musicista salentino ha imbracciato la chitarra e ha suonato a Rimini insieme al frontman Giuliano Sangiorgi Cosa c’è dall’altra parte, brano a lui dedicato, davanti ai 5mila fans del palasport. “Ciao a tutti, grazie, grazie infinite a tutti – ha detto, con il sorriso ...

Giuliano Sangiorgi : "Grazie Papà. Il calcio nel sedere che hai dato a Lele dall'aldilà l'ha riportato da noi" : "Grazie papà, per averci ascoltato. Grazie per il calcio in culo che hai dato a Lele, per farlo tornare da noi". Per l'inizio del loro nuovo tour, Il cantante dei Negramaro Giuliano Sangiorgi ha scritto un articolo sul Corriere della Sera per Lele Spedicato, chitarrista della band costretto a una pausa a causa di un'emorragia cerebrale, che l'ha colpito a settembre. Il chitarrista si è presentato sul palco durante la tappa di ...

Giuliano Sangiorgi : "Amare significa diventare un altro" : Mesi vissuti senza fiato, convivenza di inarrestabili emozioni: un amico, il chitarrista Lele Spedicato, tornato dal buio, dopo un'emorragia celebrale che l'aveva messo in pericolo di vita. E una ...

Giuliano Sangiorgi : 'Sui social c'è un nuovo modo di amare senza sfiorarsi' : Quell'amarcord di gioventù sembra un brano di romanzi venuti da un altro mondo. In cui l'attesa di rivedersi era lenta e sospirata, per flirtare ci si doveva vedere, l'alternativa era il telefono, ...

Il ritorno di Lele dei Negramaro in un nuovo singolo scritto da Giuliano Sangiorgi : “Volevo annullare il tour - senza di lui sarebbe stata la fine” : Sarà sul palco dell'Amore Che Torni tour Indoor 2019 insieme ai suoi compagni, Lele dei Negramaro, nonostante l'emorragia cerebrale che l'ha colpito lo scorso settembre e dopo la quale è ancora in riabilitazione. Il chiarrista ha già iniziato a lavorare con il resto del gruppo al nuovo tour alle porte, inizialmente previsto lo scorso autunno ma riprogrammato da febbraio per permettere a Lele di riprendersi e parteciparvi. senza di lui, se non ...

Giuliano Sangiorgi : "Se Lele non fosse tornato dal buio avrei smesso di cantare. La canzone per lui? Una preghiera laica e una bestemmia religiosissima" : I Negramaro tornano, e lo fanno al gran completo. Con loro c'è anche Lele Spedicato, il chitarrista della band colpito da un'emorragia cerebrale lo scorso 17 settembre, ormai ripresosi. A dare il lieto annuncio, dalle pagine di Vanity Fair, Giuliano Sangiorgi, voce e frontman del gruppo musicale.Se Lele non fosse tornato dal buio avrei smesso di cantare, perché tutto è nato quando lui era solo un ragazzo e aveva negli occhi ...