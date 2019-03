Giovanni Toti | Tregua per le europee ma la Lega deve capire se il governo è

Giovanni Toti - l'intervista rivelatrice : 'Puro autolesionismo' - perché Salvini ha fatto dietrofront : 'Mettiamola così: mi pare quantomeno bizzarro congelare un'opera come la Tav in un momento in cui l'economia europea sta tornando in crisi. Bisognerebbe fare l'esatto opposto e gli amici della Lega ...

Giovanni Toti - l'intervista rivelatrice : "Puro autolesionismo" - perché Salvini ha fatto dietrofront : "Puro autolesionismo". l'intervista di Giovanni Toti alla Stampa sulla Tav è rivelatrice del dietrofront di Matteo Salvini. Dopo l'apertura del leader della Lega al fronte del No rappresentato dal M5s, il governatore della Liguria esprime tutta la delusione del Nord e del mondo produttivo. "Mettiamo

Giovanni Toti : "Troppi intoccabili in Forza Italia - così regaliamo i moderati alla Lega" : Il centrodestra se vuole avere un futuro deve passare per una rifondazione di Forza Italia e dovrà essere "composto da due gambe, una è quella di Matteo Salvini, l'altra quella di un partito moderato, che però capisca una volta per tutte che dopo il 4 marzo il mondo è cambiato". Parola di Giovanni T

Giovanni Toti lascia Forza Italia : il suo nuovo partito sarà "satellite" della Lega : Giovanni Toti dice addio a Silvio Berlusconi e a Forza Italia. Il suo progetto è costruire un partito satellite della Lega di Matteo Salvini. Ai primi di marzo, il governatore della Liguria, secondo alcune fonti riportate da il Giornale, si prepara a lanciare la "lista civica arancione" (colore già

Giovanni Toti - il piano diabolico per abbandonare Berlusconi : quale partito vuol creare - e con chi : La grandi manovre nel centrodestra puntano a dopo le elezioni Europee, quando il progetto della "seconda gamba" lanciato da Giorgia Meloni diventerà una realtà. Anche all'interno di Forza Italia sono pochissimi quelli convinti di un "effetto Silvio" per rilanciare partito e coalizione, la presenza d

Giovanni Toti : "Nessuno ha mai pensato di scappare - ma - come nelle famiglie - il divorzio è sempre possibile" : "Leggo sui giornali e colgo nello strisciante dibattito tra social e chat di whatsapp uno stupefacente interesse per una cena tra amici a Roma di qualche sera fa. Per quanto mi riguarda, ma credo di parlare anche a nome dei poveri commensali, nessuno ha mai pensato di scappare. Certo, come nelle famiglie, il divorzio è sempre possibile, e magari è possibile anche costruirsi una nuova vita felice, ma resta sempre l'ultima ratio, ...

Genoa-Milan alle 15 - Giovanni Toti : “scelta discutibile” : “La decisione di far giocare Genoa-Milan di lunedì alle 15 fa molto discutere. E’ certamente un orario molto scomodo per la città e per i tifosi e se si potesse evitare, giocando in un orario più consono alla fruibilità di quell’evento ne sarei lieto, però non voglio neanche dare consigli senza avere in mano le carte”. Sono le importanti dichiarazioni del governatore della Liguria, Giovanni Toti, a ...

Giovanni Toti a Sky Tg24 : grandi opere sono nel Dna del centrodestra - : Il governatore ligure, ospite de L'intervista di Maria Latella, ha detto che "se in Italia esiste l'alta velocità è merito dei governi Berlusconi". Sulla Tav ha ammesso che sosterrebbe il referendum ...

Giovanni Toti : 'Silvio Berlusconi non si candidi alle europee. Alcuni vogliono il suo ombrello' : 'Consiglieri a Silvio Berlusconi di spendere meglio la sua energia per fare un nuovo centrodestra '. Giovanni Toti , presidente azzurro della Regione Liguria, è convinta che una sua candidatura alle ...