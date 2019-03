Giovanni Minoli | Berlusconi mi disse di credere nei valori cristiani e ironico

huffingtonpost

(Di lunedì 11 marzo 2019), storico giornalista e scrittore, ha deciso di raccontarsi sulle pagine del Corriere della Sera. Dalla figura parterna, passando per l'amore e per il matrimonio, fino alla sua vita professionale: ecco i contenuti della lunga intervista.I ricordi d'infanzia del giornalista classe 1945 sono legati alla famiglia, ai suoi genitori:Mia mamma è stata moglie, mai madre. Amava suo marito, noi figli eravamo il prodotto — o il fastidio collaterale necessario — dell'amore per lui. Diceva: vi cavo gli occhi a tutti se a papà viene un raffreddore ... Da piccolo, io non c'ero. Esisteva solo mio fratello minore Paolo, morto a sei anni di tumore al cervello. Mi chiamavano "Gioannin messo chil", mezzo chilo, perché praticamente non mangiavo per cercare di farmi notare.Alla figura paterna, nel corso dell'intervista,dedica un ricordo ...

