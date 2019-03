Giornata Nazionale del Paesaggio 2019 | il 14 Marzo la cerimonia di consegna del Premio

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il Ministro per i Beni e le Attività culturali Alberto Bonisoli, giovedì 14, in occasione delladel, parteciperà alladideldel, un importante riconoscimento che il MIBAC assegna con cadenza biennale agli attuatori di buone pratiche per la qualità dele della vita delle comunità locali in coordinamento con le procedure previste per ildeldel Consiglio d’Europa, giunto quest’anno alla sua VI edizione.L’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 10 nella sede del dicastero in via del Collegio Romano, a Roma.L'articolodel: il 14ladidelMeteo Web.

