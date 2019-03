Ginnastica ritmica | Grand Prix Kiev 2019 | le Farfalle pronte al debutto internazionale

oasport

(Di lunedì 11 marzo 2019) Si apre la stagione deii appuntamenti per la Nazionale italiana di. Dopo l’esibizione al Trofeo Città di Jesolo e la vittoria nell’amichevole contro l’Azerbaijan al Trofeo Città di Desio dello scorso fine settimana, lescenderanno in pedana aldi, in programma dal 15 al 17 marzo nella città ucraina, per l’esordio ufficiale nella nuova stagione. L’appuntamento sarà un’ottima occasione per le ragazze allenate dalla Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani che avranno modo di mettere alla prova i nuovi esercizi e di prepararsi al meglio in vista dei prossimi eventi.La squadra azzurra sarà composta dalla capitana Alessia Maurelli (Aeronautica Militare) e da Martina Centofanti (Areonautica Militare), Letizia Cicconcelli (FaberFabriano), Agnese Duranti (La Fenice), Martina Santandrea ...

