Ghezzal si è ritirato Perché? I motivi dell' addio | Isola dei Famosi

ilsussidiario

(Di lunedì 11 marzo 2019)si èdall'dei: troppa nostalgia dalla famiglia. Ma sui social prende corpo un'altra versione...

IsolaDeiFamosi : Poche ore fa @KGhezzal si è ritirato dall'#Isola. I dettagli ?? - AcutaOsservatr2 : #isola quindi, dato che si è ritirato, Ghezzal NON dovrebbe andare in trasmissione, giusto? Bene, ma dubito. - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Dopo Jo Squillo, che ha abbandonato l'Isola dei famosi per un infortunio, adesso anche un altro naufrago si è ritirato… -