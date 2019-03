GF | Matteo Gentili risponde ad Alessia Prete a Pomeriggio Cinque | La situazione non

Pomeriggio 5 - Matteo Gentili gela Alessia : “Il sentimento non basta” : Matteo Gentili svela a Pomeriggio Cinque: “Alessia Prete mi insultava” E’ da poco terminata una nuova puntata di Pomeriggio 5. E Barbara d’Urso, nella seconda parte del programma, ha intervistato Matteo Gentili, il quale ha parlato della rottura con Alessia Prete. Cosa ha detto? In pratica il giovane ex concorrente del GF ha smentito parte della versione data alcuni giorni fa dalla Prete alla d’Urso sui motivi della ...

Matteo Gentili - la verità a Pomeriggio 5 : 'Ecco perché ho lasciato Alessia'. E Barbara D'Urso vola con Domenica Live : La loro storia d'amore - a quanto sembra oggi ex love story visto che si sono lasciati - impazza sui social. Ha ragione Matteo oppure Alessia? Il popolo web si divide. Arbitro del confronto-scontro è ...

Matteo Gentili replica ad Alessia Prete : lo scontro dopo Pomeriggio 5 : Matteo Gentili risponde ad Alessia Prete: la replica dopo Pomeriggio Cinque L’intervento di Alessia Prete a Pomeriggio Cinque non è per niente piaciuto a Matteo Gentili ieri. Il calciatore, dopo aver ascoltato l’ex fidanzata dalla d’Urso, alle parole dette su di lui e la loro storia ha deciso di replicare a tono sui social. “Oggi […] L'articolo Matteo Gentili replica ad Alessia Prete: lo scontro dopo Pomeriggio 5 ...

Matteo Gentili lascia Alessia Prete con un video messaggio a Pomeriggio Cinque : La storia d’amore tra Alessia Prete e Matteo Gentili è nata sotto lo sguardo di Barbara D’Urso nella quindicesima edizione del Grande Fratello e si è conclusa sempre sotto gli occhi della conduttrice ma questa volta a Pomeriggio Cinque. È successo nella puntata in onda lunedì 4 marzo, quando il calciatore ha mandato un video messaggio per chiudere la relazione con la piemontese (QUI il video). Alessia Prete e Matteo Gentili, la crisi ...

E' finita tra Alessia Prete e Matteo Gentili - l'annuncio a Pomeriggio Cinque : A meno di un anno dalla conoscenza e il fidanzamento suggellato sotto l'occhio vigile della casa del Grande Fratello durante la quindicesima edizione condotta da Barbara d'Urso, scoppia la coppia formata da Alessia Prete e Matteo Gentili (ex di Paola di Benedetto). Una fine amara dato che il tutto è avvenuto - tanto per cambiare - alla luce di una telecamera.I due fino a qualche giorno fa hanno provato a mettere in stand-by la loro ...

Alessia Prete e Matteo Gentili news : lui pensa ancora a Paola Di Benedetto? Lo scoop : Alessia Prete a Pomeriggio 5: “Matteo Gentili mi ha lasciato con un messaggio” Sembra essere arrivata al capolinea la storia d’amore tra Alessia Prete e Matteo Gentili. Lei, ancora palesemente innamorata, dei sentimenti che prova per lui oggi è tornata a parlare a Pomeriggio Cinque. I motivi principali della loro rottura? I caratteri diversi e […] L'articolo Alessia Prete e Matteo Gentili news: lui pensa ancora a Paola Di ...

Alessia Prete e Matteo Gentili/ La replica di lui : news dalla d'Urso - Pomeriggio 5 - : Matteo Gentili a Pomeriggio 5, replica ad Alessia Gentili dopo il suo appello da Barbara d'Urso: cosa accadrà? Le ultime news sulla coppia.

Alessia Prete con le lacrime agli occhi lancia un appello a Matteo Gentili : “Io ti amo non chiudermi le porte in faccia” : A pomeriggio 5 Alessia Prete lancia un appello a Matteo Gentili Alessia Prete nel salotto pomeridiano di Canale 5 ha parlato della crisi con Matteo Gentili: “Mi assumo tutte le responsabilità. E’ stato un periodo un po’ particolare”, ha dichiarato l’ex gieffina. “Abbiamo avuto delle discussioni, ordinarie in una coppia, nulla di che – ha spiegato la ragazza – Sono arrivata al punto in cui avevo bisogno di ...

Giancarlo Gentilini : 'Matteo Salvini divorzia da Luigi Di Maio. La base della Lega batte i piedi' : L'ex sindaco di Treviso Giancarlo Gentilini , sovranista quando di sovranismo nemmeno si parlava, dà un consiglio a Matteo Salvini : 'Ci sono matrimoni che vanno interrotti prima che sia troppo tardi. ...

Pomeriggio Cinque - appello di Alessia Prete per Matteo Gentili : ‘Non chiudermi le porte in faccia’ : Alessia Prete e Matteo Gentili si sono conosciuti e innamorati nel corso della passata edizione del Grande Fratello e il loro amore è continuato anche fuori dal reality di Canale 5. Poi però, dopo 9 mesi di passione, qualcosa è cambiato e i due hanno deciso di prendersi una pausa e provare a risolvere i loro problemi che sarebbero dettati dalla distanza (lei è piemontese, lui vive a Viareggio). Alessia, ospite di Barbara D’Urso a ...

Alessia Prete - l’appello a Matteo Gentili : “Non chiudermi le porte in faccia” : Alessia Prete a Pomeriggio 5 parla della crisi con Matteo Gentili Sembra continuare la crisi tra Alessia Prete e Matteo Gentili. Gli ex gieffini avevano creato un vero e proprio caso sui social dopo la cancellazione da parte del calciatore di tutte le foto che lo ritraevano su Instagram con la fidanzata. In molti avevano […] L'articolo Alessia Prete, l’appello a Matteo Gentili: “Non chiudermi le porte in faccia” proviene ...

Alessia Prete : "Matteo Gentili? Lo amo ma non deve chiudermi le porte in faccia" (video) : Alessia Prete, oggi, ospite a 'Pomeriggio 5', ha parlato, per la prima volta, della crisi con Matteo Gentili, annunciata sui social, solo qualche giorno fa: Abbiamo avuto un periodo no. Mi assumo tutte le responsabilità. Ero stressata per gli ultimi esami. Abbiamo avuto discussioni ordinarie in una coppia. Avevo bisogno di quell'affetto in più in un periodo buio. Ho accusato Matteo di questa mancanza. Ha cancellato le foto perché l'ho ...

Matteo Gentili - torna a parlare Alessia Prete : “Ora tocca dire la mia” : Matteo Gentili, torna a parlare Alessia Prete dopo le dichiarazioni di Deianira: “Ora tocca dire la mia” Non tende a placarsi la polemica che ha coinvolto Alessia Prete, Matteo Gentili e Deianira Marzano. Tutto è iniziato nella giornata di ieri, quando la Marzano ha detto via Instagram che la crisi della coppia, secondo lei, è […] L'articolo Matteo Gentili, torna a parlare Alessia Prete: “Ora tocca dire la mia” ...

Matteo Gentili e la sorella di Alessia Prete : duro scontro con Deianira : Matteo Gentili e la sorella di Alessia Prete: la polemica rovente con Deianira Marzano Polemica accesa tra Matteo Gentili, la sorella di Alessia Prete e Deianira Marzano. La miccia è stata accesa da quest’ultima che su Instagram ha realizzato una serie di Stories in cui ha parlato della crisi che stanno vivendo il calciatore e […] L'articolo Matteo Gentili e la sorella di Alessia Prete: duro scontro con Deianira proviene da Gossip e ...