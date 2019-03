Germania | cala il surplus della bilancia commerciale a gennaio

finanza.lastampa

(Di lunedì 11 marzo 2019) Scende a 18,5 miliardi di euro iltedesca a, dato destagionalizzato, rispetto all'avanzo di 19,9 miliardi di, rivisto da un preliminare di 19,4 ...

