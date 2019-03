Genoa | Biraschi | “Il mio obiettivo è la Nazionale” Bessa | “Speriamo che la Juve ci

calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2019) I calciatori delDavidee Daniel, hanno rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in vista dell’impegno contro lantus di domenica prossima alle 12,30. In particolare il difensore manda un messaggio al Ct Mancini: “La Nazionale è il mio”. Dopo essere stato convocato per l’Europeo Under21 nel 2017 e aver partecipato allo stage con Gigi Di Biagio un anno fa, il difensore 24enne punta ad una nuova chiamata in azzurro. Ricorda come ha iniziato: “La gavetta è stata importante, un percorso di grande crescita. Pochi anni fa giocavo in Prima Categoria con gli amici, tra qualche giorno affronterò Cristiano Ronaldo che osservo in tv come una divinità. Sfidarlo sarà un’emozione speciale”. Sulla classifica aggiunge: “La classifica è tranquilla ma lotteremo finché non avremo la matematica della ...

