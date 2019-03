Fortnite | Le Skin in vendita dell’11 Marzo 2019

Fortnite : Skin del 10 Marzo e Sfide della terza settimana per la Stagione 8 : In concomitanza con l’arrivo nel negozio di Fortnite di nuove Skin e strumenti vari, sono trapelate sulla rete in Anteprima le possibili Sfide della terza settimana per la Stagione 8 che vogliamo condividere con voi di seguito. Fortnite Stagione 8: Le Skin del 10 Marzo 2019 Costume Cartucciera (raro, 1.200 V-buck) Strumento di raccolta Macete (non comune, 500 V-Buck) Deltaplano Elicottero (epico,1,200 V-Buck) Costume Chirurgo ...

Fortnite : Le Skin in vendita del 7 Marzo 2019 : Giocatori di Fortnite, il negozio si arricchisce con nuove Skin, picconi, emote e molto altro. A seguire vi riportiamo la lista delle novità con il relativo costo. Fortnite: Le novità del 7 Marzo 2019 Tra le novità introdotte troviamo: Ark (Skin Leggendaria) a 2,000 V-Buck Malcore (Skin Epica) a 1,500 V-Buck Evil Eye (Piccone Leggendario) a 1,200 V-Buck Virtue (Piccone Raro) a 800 V-Buck Llamacadabra (Emote Epica) a ...

Fortnite : Come sbloccare tutte le fasi della Skin Cuore Nero : Come per la stagioni precedenti anche la nuova Stagione 8 di Fortnite include una Skin leggendaria da sbloccare con i relativi oggetti cosmetici associati, scopriamo insieme cosa bisogna fare per ottenerla. Fortnite: Come sbloccare la Skin Cuore Nero Se siete possessori del Pass Battaglia di Fortnite Stagione 8, avrete accesso immediato alla Skin, portando a termine determinati obiettivi potrete sbloccare tutte le fasi del costume ed ...

Evento Samsung per Fortnite il 16 marzo : tutte le novità tra Ninja e skin K-Pop in video : Quella di Fortnite può essere tranquillamente definita una favola moderna. Una di quelle nate nell'universo videoludico, e che raccontano di un banale "tower defense" che ha saputo reinventarsi. E conquistare le gloria! I ragazzi di Epic Games hanno infatti avuto l'intuizione di arricchire l'esperienza del loro ultimo videogame con una modalità Battle Royale gratuita aperta a 100 giocatori in contemporanea, chiamati a sfidarsi su una grande ...

Fortnite : Tutte le Skin della Stagione 8 : La Stagione 8 di Fortnite è iniziata da qualche giorno, portando con se nuove location, sfide e naturalmente Skin da collezionare. Quest’oggi vogliamo condividere con voi la lista completa di Tutte le Skin della Stagione 8 di Fortnite. Fortnite: Le Skin della Stagione 8 IKONIK (Skin Epica) Bandolette (Skin Rara) Carbon Commando (Skin Rara) Hypernova (Skin Rara) Mezmer (Skin Rara) Sunbird (Skin Rara) Hayseed (Skin Non ...

Fortnite : Come sbloccare la Skin del Prigioniero : La settima stagione di Fortnite sta volgendo al termine, avete ancora poco tempo per sbloccare la Skin “Il Prigioniero” portando a termine le varie fasi, di seguito tutti i dettagli. Come ottenere la Skin del Prigioniero in Fortnite A partire dal 28 Febbraio non potrete più sbloccare la suddetta Skin, per tanto vi consigliamo di cogliere l’attimo fuggente. Per ottenere la Skin Come sempre dovrete portare a termine ...

Fortnite : Il Samsung Galaxy S10 Plus vi regala la Skin Ikonik K-Pop : Anche quest’anno Samsung vuole offrire ai consumatori e giocatori di Fortnite un motivo in più per acquistare il nuovo e potente Galaxy S10 Plus, regalando la Skin esclusiva Ikonik K-Pop da sfoggiare nel Battle Royale di Epic Games. Samsung regala una Skin esclusiva per Fortnite con il Galaxy S10 Plus Ebbene si, anche se il Galaxy S10 verrà commercializzato in tre versioni, dovrete acquistare il modello Plus per poter ...

Regalo esclusivo di Fortnite per Samsung Galaxy S10 : come ottenere la skin Ikonik K-Pop : Quello tra Fortnite e Samsung pare essere un amore destinato a resistere nel tempo. E di conseguenza a regalare ancora a lungo allettanti sorprese per tutti i possessori di un dispositivo della casa coreana. Naturalmente ideale anche per il gaming più avanzato. Dopo la skin Galassia, riservata a tutti i possessori di Samsung Galaxy Note 9 e Tab S4, i ragazzi di Epic Games hanno infatti deciso di omaggiare ancora una volta gli appassionati della ...

Guida Fortnite - come sbloccare la quarta e ultima fase della skin Il Prigioniero : La skin Il Prigioniero è una delle più chiacchierate nella community di appassionati di Fortnite e della sua Battle Royale. Non a caso è un costume assai particolare, legato ad un evento speciale proposto dal celebre titolo di Epic Games. Si tratta nello specifico di una skin Segreta del Pass Battaglia a Pagamento, nonché ricompensa per le missioni neve – e che per la prima volta presenta ben quattro stili o forme evolutive aggiuntive. E se è ...

Fortnite : Le Skin di fine stagione e i nuovi prodotti in arrivo : Nell’attesa che arrivino le sfide della 10° settimana di Fortnite, potete sempre fare una visita al negozio per acquistare con i V-Buck le nuove Skin, a seguire vi riportiamo la lista completa. Fortnite: Le Skin di fine stagione Costumi Battuta di Caccia (Leggendario) 2,000 V-Buck Pagliaccio Notte (Epico) 1,500 V-Buck Peekaboo (Epico) 1,500 V-Buck Tiratore (Raro) 1,200 V-Buck Picconi Pick Squeak (Epico) ...

I nuovi falò di Fortnite servono a sbloccare la Fase 3 della skin Il Prigioniero? : I nuovi falò di Fortnite non sono ancora disponibili nella Battle Royale di Epic Games, eppure stanno già infiammando la community di fan. Questo perché, secondo i dataminer, i falò Confortevoli Ambientali sono legati alla Fase 3 del Prigioniero di Fortnite. Per chi non ne fosse a conoscenza, la Stagione 7 mette a disposizione delle meccaniche di "sblocco a fasi" delle skin del Prigioniero. Si tratta nello specifico di una skin Segreta del Pass ...

Update 7.30 Fortnite : skin - emote e tutte le novità dell’ultimo aggiornamento : Il grande successo conquistato nell'ultimo anno da Fortnite pare non volersi affatto arrestare. Lo shooter online di Epic Games continua ad essere sulla cresta dell'onda, con una Battaglia Reale giocatissima su un po' tutte le piattaforme disponibili. Gli utenti PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e addirittura su dispositivi mobile sono infatti quotidianamente alle prese con sparatorie di massa e Sfide sempre nuove, arrivate di recente alla ...