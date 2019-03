Fortnite | in arrivo le figurine Panini e le carte collezionabili

Fortnite : server tra poco offline per l'arrivo della Stagione 8 e della patch 8.00 : La Stagione 8 di Fortnite si avvicina a grandi passi e con essa non poteva di certo mancare un nuovo importante aggiornamento e una manutenzione che partirà proprio nella giornata di oggi.A rivelarlo Epic Games stessa attraverso il profilo Twitter del gioco. Con il classico annuncio attraverso un tweet, la compagnia ha rivelato che nella mattinata di oggi ci sarà spazio per una manutenzione che partirà alle 10:00 ore italiane. Mentre si ...

Fortnite Stagione 8 : una nuova immagine teaser suggerisce l'arrivo dei Draghi : Epic Games continua a condividere in rete indizi relativi all'attesa Stagione 8 del popolare Fortnite, stuzzicando la fantasia dei numerosi fan.Gli sviluppatori stanno pubblicando su Twitter alcune immagini per la nuova Stagione, l'ultima mostrava un minaccioso serpente.Stavolta, Epic ha condiviso un nuovo tweet che suggerirebbe il possibile arrivo dei Draghi nel battle royale. Nella nuova immagine teaser, riportata da VG247.com, è possibile ...

I draghi ruggiscono in Fortnite Stagione 8 : un’immagine svela le novità in arrivo : Il Battle Royale per eccellenza è pronto ad evolversi. Il prossimo 28 febbraio partirà infatti Fortnite Stagione 8, ovvero la nuova tornata di novità per lo sparatutto "costruttivo" di Epic Games. Nonostante l'arrivo sul mercato del rivale Apex Legends - da scaricare come free-to-play su PC, PS4 e Xbox One -, un po' tutta la community videoludica guarda alla prossima season del gioco come ad un evento particolarmente atteso. E per cui, come vi ...

In arrivo i costumi di Carnevale di Fortnite : Vi ricordate il vostro primo costume di Carnevale? Per alcuni è stato l'animale preferito, per altri il proprio eroe di cartoni animati o fumetti, per altri ancora, una delle classiche maschere Carnevalesche. Per le nuove generazioni, cresciute a pane e tecnologia, potrebbe essere il Cavaliere Nero, il Bombarolo Lucente o il Milite Teschio: nomi che suoneranno ben più che familiari ai fan di uno dei battle royale del momento. Stiamo parlando di ...

Fortnite : in arrivo il Driftboard - ma per un tempo limitato - : In attesa di sapere cosa ci aspetterà nella Stagione 8 di Fortnite , possiamo darvi una buona notizia : è in arrivo il Driftboard ! Il nuovo oggetto è comparso nella mattinata di ieri all'interno ...

Server di Fortnite offline questa mattina per l'arrivo dell'aggiornamento 7.40 : Finalmente ci siamo, l'atteso aggiornamento 7.40 di Fortnite sta per arrivare. Inizialmente previsto per il 12 febbraio, l'update è stato rimandato da Epic Games per alcuni problemi tecnici. Ora, gli sviluppatori hanno annunciato che l'aggiornamento arriverà oggi, 14 febbraio.Per l'introduzione dell'update i Server di Fortnite saranno offline a partire dalle ore 10, come riporta Fortnite Intel.Read more…

Epic Games svela alcune novità in arrivo con l'update 7.40 di Fortnite : Come segnala VG247.com, Epic ha offerto ai giocatori una sbirciata ai prossimi aggiustamenti previsti per Fortnite con l'aggiornamento 7.40.L'imminente update aggiungerà un pulsante interattivo alle ziplines, oltre a dare l'immunità da caduta.I lanciarazzi avranno il loro tempo di ricarica aumentato da 2,52 a 3,24 secondi e non si troveranno più nei forzieri.Read more…

Fortnite : Le novità in arrivo per Salva il Mondo : No, Epic Games non si è dimenticata della modalità Salva il Mondo di Fortnite, per questo motivo ha annunciato le novità in arrivo per coloro che preferiscono il PvE al PvP Battle Royale, scopriamole insieme. Le novità in arrivo per Salva il Mondo di Fornite A seguire vi riportiamo tutte le novità che verranno apportate nel corso delle prossime settimane: 12 Febbraio Miglioramenti al sistema AFK Idle, il ...

Fortnite : Le Skin di fine stagione e i nuovi prodotti in arrivo : Nell’attesa che arrivino le sfide della 10° settimana di Fortnite, potete sempre fare una visita al negozio per acquistare con i V-Buck le nuove Skin, a seguire vi riportiamo la lista completa. Fortnite: Le Skin di fine stagione Costumi Battuta di Caccia (Leggendario) 2,000 V-Buck Pagliaccio Notte (Epico) 1,500 V-Buck Peekaboo (Epico) 1,500 V-Buck Tiratore (Raro) 1,200 V-Buck Picconi Pick Squeak (Epico) ...

In arrivo oggi il nuovo content update v7.30 di Fortnite : Come segnala Fortnite Intel, Epic Games ha rivelato l'orario esatto del lancio del suo prossimo aggiornamento di contenuti di Fortnite.Stando all'immagine del tweet di Epic, possiamo vedere un falò, quindi è molto probabile che l'oggetto in questione sia tra le aggiunte principali dell'aggiornamento.Lo sviluppatore ha confermato nello stesso tweet che il content update v7.30 di Fortnite sarà reso disponibile alle ore 14 italiane.Read more…

Fortnite : Le novità e modifiche in arrivo per la Modalità Creativa : Epic Games ha in programma importanti modifiche e novità alla modalità Creativa di Fortnite, le quali verranno apportate al titolo nel corso del 2019. Scopriamole insieme in Anteprima. Fortnite: Ecco come cambierà la Modalità Creativa nel 2019 Fino ad oggi ci siamo impegnati per offrire il maggior numero di strumenti ai nostri creatori, privilegiando la velocità alla perfezione, consentendovi di ...

Fortnite celebra la NFL - i dettagli su outfit e modalità a tempo limitato in arrivo : Che Fortnite sia un titolo assolutamente attento alle vicende del mondo reale lo si è ormai capito da un bel po' di tempo. Il Battle Royale di Epic Games non perde infatti alcuna occasione per celebrare nelle lande di gioco eventi che si verificano in real life e, come già avvenuto in diverse circostanze, quest'evenienza sta per verificarsi ancora una volta in occasione dell'arrivo del cinquantatreesimo Super Bowl, la finalissima del campionato ...

Fortnite : in arrivo una nuova Pop-Up Cup denominata "Architect" che consentirà ai giocatori di modificare le strutture degli avversari? : Fortnite INTEL ha svelato un'interessante informazione riguardo a una possibile nuova Pop-Up Cup ancora da annunciare.Rovistando all'interno dell'API dell'evento, infatti, è stata individuata una stringa di testo in cui è presente un riferimento alla modalità "Architect", che permetterebbe ai giocatori di modificare le strutture avversarie; cosa che, normalmente, non è possibile, in quanto è consentito intervenire solo sulle proprie.Le Pop-Up ...

Questa mattina i server di Fortnite saranno offline per l'arrivo dell'aggiornamento 7.30 : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite. Epic Games ha annunciato tramite Twitter una nuova manutenzione dei server per preparare il titolo all'arrivo dell'update 7.30.Stando al tweet degli sviluppatori sarà impossibile accedere al gioco a partire dalle ore 10 italiane. In seguito, la patch introdurrà i contenuti dell'update 7.20 rimossi la scorsa settimana per problemi tecnici e, molto probabilmente, renderà disponibile la Granata ...