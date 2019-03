Formula 1 | domenica il Gran Premio d' Australia | gara in diretta tv e streaming su Sky

Blastingnews

(Di lunedì 11 marzo 2019) Dopo i primi giri di pista effettuati dalle varie monoposto nei test pre-stagione di Barcellona è ormai ora di iniziare a fare sul serio per la1.17 marzo il circuito Albert Park di Melbourne ospiterà infatti ild', la prima delle 21 gare previste dal calendario del mondiale F1.I favoriti: Ferrari e Mercedes davanti, Red Bull con l'incognita Honda Dopo due intense settimane di test è emerso ancora una volta come Ferrari e Mercedes siano le due vetture più performanti del lotto. La neonata SF90 ha ottenuto il miglior tempo della pre-stagione con Sebastian Vettel, precedendo la Mercedes di Lewis Hamilton di soli 3 millesimi di secondo. Un distacco risibile, che conferma il livellamento delle due scuderie. Senza dubbio entrambi i team non hanno svelato tutte le proprie carte sul circuito di Montmelò, sede dei collaudi invernali, ma la sensazione è ...

