Fiorentina-Lazio 1-1 | a Immobile risponde Muriel

Fiorentina-Lazio 1-1 : Muriel risponde a Immobile - ma il pari non soddisfa nessuno : FIRENZE - La Lazio spreca, la Fiorentina la punisce. Termina con l'ennesima rimonta viola la sfida del Franchi, ma il pareggio non soddisfa nessuno. I biancocelesti perdono terreno nella corsa alla ...

Fiorentina-Lazio - Inzaghi : “Le altre corrono e noi perdiamo punti” : FIORENTINA LAZIO 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato del pareggio contro la Fiorentina: “Sono molto arrabbiato, le altre corrono e non possiamo perdere punti. Siamo venuti a Firenze e Strakosha non ha fatto una parata. È tanto doloroso questo stop, dovremo analizzarlo […] L'articolo Fiorentina-Lazio, Inzaghi: “Le altre corrono e noi perdiamo ...

Fiorentina-Lazio - Pioli : 'Il pianto di Chiesa? Soffre quando non è in campo' : Per i ragazzi che sto allenando ora credo di essere il miglior allenatore del mondo, si è creato un bellissimo rapporto. Non ho fretta per il rinnovo, aspettiamo due mesi e poi vedremo. Ma io ho già ...

Fiorentina-Lazio - Pioli : “Oggi schierati tanti giocatori non al 100%” : FIORENTINA LAZIO 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, ha parlato del pareggio contro la Lazio: “Non credo che l’Europa ci sia costata stasera. Abbiamo fatto troppi pochi punti nel girone d’andata, ma non è il momento di guardare ancora la classifica. Iniziano due mesi […] L'articolo Fiorentina-Lazio, Pioli: “Oggi schierati tanti giocatori non al ...

Fiorentina - Mirallas entra e cambia la partita : 1-1 contro la Lazio : Firenze, 10 marzo 2019- Poteva essere un'altra scottante sconfitta per la Fiorentina , ma questa sera un solo giocatore è bastato a cambiare totalmente il volto della partita: dopo l'ingresso in campo ...

Fiorentina-Lazio 1-1 - le parole di Pioli sulla gara - su Chiesa e sul rinnovo : Il posticipo domenicale della 27^ giornata di Serie A tra Fiorentina e Lazio finisce in parità: 1-1 al Franchi, a Immobile risponde Muriel. Al termine della sfida, ai microfoni di Sky, le parole di Pioli: “Non credo che l’Europa ci sia costata stasera, abbiamo perso troppi punti all’andata per la nostra rosa. Oggi cominciano i due mesi decisivi per le sorti della stagione in campionato e Coppa Italia. Mi aspettavo una ...

