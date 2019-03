Fine Foods prosegue il piano di buy-back

Salmone HoVa Fine Foods ApS ritirato dal mercato - l’allerta del Ministero della Salute : Salmone affumicato ritirato dal mercato per un nuovo richiamo da parte del Ministero della Salute. Si tratta di un lotto di Salmone norvegese risultato contaminato da Listeria, in seguito alle analisi condotte sul prodotto dagli organi preposti che ne hanno disposto l’immediato ritiro attraverso un comunicato diffuso sul sito in rete del Ministero. Salmone ritirato per Listeria: lotto e marca interessati Siamo di fronte all’ennesima allerta ...