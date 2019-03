FIFA 19 torna a dominare la classifica software italiana

Colpo di scena - Higuain torna alla Juventus : arriva la sentenza FIFA : Higuain Juventus- Non c’è pace in casa bianconera per quel che riguarda il prossimo futuro di Gonzalo Higuain. Di fatto, come espresso dalla sentenza Fifa, il Chelsea non potrà operare sul mercato per le prossime due sessioni. Una sanzione inflitta al club londinese per aver violato le regole sul tesseramento dei minorenni. Ovviamente i blues […] More